Resurge la agricultura en Argentina: más competencia para Uruguay

El precio de la soja en Chicago bajó casi US$ 60 por tonelada en el último año, un 13%, desde US$ 454 a US$ 396 por tonelada.

El precio del trigo en Chicago, por su parte, se encuentra 15% debajo de hace un año: US$ 206 frente a US$ 243 por tonelada un año atrás.

El recorte en las retenciones en Argentina tuvo un primer efecto bajista en los precios de la Bolsa de Chicago.

El mercado anticipaba un incremento de oferta desde Argentina, ante las condiciones en los papeles más favorables para la posición vendedora.

Los datos del USDA

En un mercado con mucha oferta de soja y de trigo en 2024/25 –récord histórico en ambos casos según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)–, la producción argentina ya daba firmes señales de recuperación luego de dos zafras con perjuicios climáticos, márgenes que se achicaron y frustraciones comerciales.

La cosecha de trigo fue 23% superior a la de la zafra pasada luego de una expansión de área de 8% y de obtener rendimientos 9% por encima del promedio de los últimos 5 años.

La campaña de soja, aun con recientes recortes importantes en las expectativas de producción, incrementará la oferta respecto a los últimos dos años.

A una cosecha que ahora se espera que sea de 47 a 49 millones de toneladas se agrega un stock de la zafra pasada que se estima en 15 millones de toneladas sin precio.

Sumando la cosecha récord de 170 millones de toneladas (MT) que empezó a levantar Brasil y unos 10 MT de Paraguay, Sudamérica pondrá en el mercado unos 230 MT, el 55% de una producción mundial récord de 424 millones de toneladas, 7% más que el año pasado según el USDA.

Al incremento de la oferta argentina se sumó la reducción en las retenciones impositivas a las exportaciones, una decisión que el sector agrícola esperaba para algún momento de 2025 y condicionaba los negocios.

Mayor competencia para Uruguay

Esto genera un entorno de mayor competencia para los granos en Uruguay.

Los productores agrícolas tienen puesta ahora la atención en varios frentes:

El pronóstico del tiempo con una ola de calor e incertidumbre por las lluvias de febrero que definirán los rendimientos.

La demanda de China pendiente de los aranceles que Estados Unidos podría imponer al comercio entre los dos países.

Las nuevas condiciones en Argentina que suponen un estímulo.

La evolución de precios en Chicago donde hoy la mayor influencia sobre los precios la tienen el volumen de la cosecha de Brasil.

La cotización del real que se viene apreciando frente al dólar.

Una incertidumbre adicional, indicaron actores del mercado agrícola local, es la situación de la multinacional Cargill que en diciembre recortó cerca de 8 mil empleos a nivel mundial (5% de su equipo) como consecuencia de los peores resultados en cuatro años de los negocios de soja, maíz y trigo, y la expectativa de otros dos años complejos para la agricultura por precios bajos de los granos a nivel mundial.

WhatsApp Image 2025-01-30 at 18.56.01 (1).jpeg

El efecto retenciones

“No hubo una avalancha de ventas, sí una mejora de US$ 10 a US$ 12 en el precio por tonelada al productor en la soja, pero estaban esperando US$ 30 por tonelada, que es lo que representa linealmente una baja de 7 puntos porcentuales en los derechos de exportación”, señaló la analista Paulina Lescano en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Aún hay incertidumbre sobre qué parte de esta mejora que significa la rebaja de 33% a 26% en las retenciones al grano de soja quedará en manos de los productores y cuánto en los exportadores y el complejo industrial.

Gustavo López, consultor agrícola argentino, director de la firma Agritrend y asesor de la Federación de Acopiadores, “celebró la baja de retenciones porque –según sus cálculos– debería inyectar entre US$ 1.200 y US$ 1.500 millones a los flacos bolsillos de los productores”, indicó el portal Bichos de Campo.

Pero advirtió que ese objetivo podría fracasar debido a las exigencias adicionales impuestas a los exportadores que deben liquidar las divisas por adelantado en 15 días, y por la temporalidad de la norma, que en principio regiría hasta el 30 de junio.

“El costo financiero de liquidar las divisas por adelantado se traslada al precio que se le paga al productor porque es así la formación de precios”, señaló Lescano.

Mientras no está del todo claro cómo se llevan a la práctica las operaciones “los productores siguen esperando que se convaliden esos US$ 30 por tonelada”, agregó.

En este contexto, explicó, “lo que sucede es que previo a este decreto los compradores estaban pagando entre US$ 12 y US$ 15 por tonelada por encima de su capacidad de pago, entonces lo que están haciendo hoy en día es pagar la capacidad de pago real”.

Manuel Virasoro, coordinador comercial de Cofco Uruguay, dijo en el mismo sentido que en el mercado argentino se estaban haciendo compras “a contramargen y ahora logrando algo de margen; son momentos en que ni el vendedor ni el comprador están contentos”.

Considera que el cambio de las retenciones despeja una incertidumbre y que su efecto “no es lineal”, ni un disparador de precios o de negocios. Descartó que vaya a tener un impacto directo en Uruguay: “Aflojó un poco la prima, pero por poca demanda en general”.

El precio de la soja en Chicago bajó algunos dólares en el momento que salió la noticia (viernes 24), por lo que restó una parte del beneficio, pero no se consolidó como un factor bajista: “asumieron que iba a haber ventas de Argentina, lo que no ocurrió”.

Mercado de trigo más activo que la soja

El mercado de trigo está “un poco más activo” y Brasil tiene que seguir comprando tanto en Argentina como en Uruguay, mientras que las colocaciones de soja de la nueva cosecha están “extremadamente quietas”.

Mencionó que hay incertidumbres por calidades y expectativa por la demanda de China.

La semana pasada, luego de la asunción de Donald Trump el mercado de soja subió un escalón en Estados Unidos y se registraron operaciones a US$ 365 por tonelada en Uruguay.

Con 1,2 millones de hectáreas sembradas, los agricultores en Uruguay esperan que la soja se acerque a los US$ 380 para empatar la inversión –en caso de obtener buenos rendimientos– y a los US$ 400 para obtener cierto margen económico, en un mercado competitivo y con niveles de rentabilidad desafiante.

La menor intención de siembra de soja en Estados Unidos para la próxima zafra podría ser un factor alcista que actúe después de la cosecha en el sur.

WhatsApp Image 2025-01-30 at 18.56.01 (2).jpeg

Los números de la soja y el trigo en Argentina

A pesar de los ajustes de rendimientos sobre la cosecha, el trigo 2024/25 arrojó su tercera mayor producción en 25 años, 19,3 millones de toneladas según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en la mayor área de los últimos tres años, 6,72 millones de hectáreas.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), por su parte, considera que en 6,3 M/ha (7% más que la zafra anterior) se cosecharon 18,6 millones de toneladas, 23% más que la temporada pasada y 9% por encima del promedio de los últimos cinco años.

La BCBE espera que el aporte económico del complejo de trigo en 2025 crezca un 26% en comparación con el año anterior, ubicándose en US$ 2.890 millones.

El volumen exportado crecería 49% y la cadena triguera aportaría US$ 926 millones al Estado, 20% más que un año atrás.

El área de soja en Argentina esta temporada es la mayor en 8 años, 17,9 millones de hectáreas según la Bolsa de Comercio de Rosario y 18,4 millones de hectáreas, según la estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

La proyección del USDA también es la más alta desde la zafra 2016/17 con 17,3 millones de hectáreas.

WhatsApp Image 2025-01-30 at 18.56.01 (4).jpeg

WhatsApp Image 2025-01-30 at 18.56.01 (3).jpeg