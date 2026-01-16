Rubro ovino: el mercado lanero australiano con su mejor inicio desde 2011 y la carne ovina en precios máximos

El mercado lanero volvió a operar en Australia tras el receso de verano , extendido durante tres semanas como es habitual, y logró la semana con mejor arranque de año calendario desde el 2011 , una buena noticia para los actores del rubro ovino .

El indicador medido en moneda australiana mostró un aumento de 83 centavos de dólar en solo esta semana (+ 8%) con demanda firme y con ganancias significativas para todos los tipos de diámetro.

La expectativa durante el receso era de una estabilización de precios, tras un final de año que registró los mejores valores desde 2022, con una referencia de US$ 10,21 por kilo en el último remate de 2025.

Esta semana, en dólares estadounidenses, el IME aumentó 24 centavos (2,1 %) a U$$ 11,04 por kilo en base limpia.

La mirada desde el SUL

“Esta primera semana de ventas fue uno de los arranques más sólidos de varios años para atrás”, comentó la analista de mercados del SUL Josefina Sanguinetti.

“Llamó la atención el comportamiento de los compradores que mostró claramente que hay una urgencia, más una urgencia que una cautela después del receso”, dijo.

Los principales compradores fueron China y Europa.

La competencia más concreta y más fuerte estuvo en el rango entre 18 y 21 micras. “Los compradores no están actuando por oportunidades puntuales del precio, sino que están comprando con expectativas buenas y positivas de que la demanda”, apuntó Sanguinetti.

En el mercado lanero australiano habrá una mayor oferta la semana próxima. Hay expectativa en cómo incidirá.

Por ahora, en el mercado interno no hay mayor movimiento, si bien comienzan a armarse algunos negocios, se espera que toma se dinamice en las últimas dos semanas de enero.

Carne ovina la arranca el año en niveles récord

El precio de exportación para la carne ovina mantiene la inercia del 2025 y arranca el año en valores históricamente altos.

El precio promedio por tonelada exportada se situó en US$ 6.290 en los últimos 30 días móviles, y en la última semana marcó un excepcional US$ 8.492, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), publicados este viernes.

En los primeros 10 días del 2026, se exportaron apenas 93 tonelada, a un promedio de US$ 7.739.

El volumen es muy inferior respecto a las 588 toneladas registradas en mismo periodo de 2025, pero el valor de la tonelada muestra un salto interanual de casi 34%.