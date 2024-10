Un poco de oxígeno en el rubro ovino: el mercado lanero tuvo su mayor suba semanal en tres meses

Referencias de precios por lanas

Las referencias para el mercado local informadas por la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros coloca a las lanas Merino súper finas de 19 micras en US$ 5 por kilo base sucia, US$ 4 por kilo vellón las de 21 micras y US$ 3,10 las de 22 micras, en todos los casos por lotes acondicionados con grifa verde.