Mercado ganadero local con más ánimo al frenarse la baja de precios para el ganado gordo

Cambio desde los frigoríficos

“La industria subió entre 5 a 10 centavos la propuesta férrea que tenía días atrás”, afirmó el consignatario Joaquín González. Los productores que estaban más firmes en una postura de no convalidar la baja de precios “se arrimaron un poco a esa propuesta, cerrando y convalidando negocios de cargas rápidas, de cuatro a cinco días”, sostuvo.

Las operaciones en ganados generales y no en los especiales, categoría en la que sigue habiendo muy poca oferta.

Por vacas gordas la referencia estuvo entre US$ 3,60 y US$ 3,65 el kilo y para los novillos en el eje de US$ 3,80 a 3,85 por los ganados de punta, por novillos de abasto, con buen interés, se registraron negocios a US$ 3,87 el kilo y por vaquillonas US$ 3,85 el kilo.

“Estamos encaminados a una buena primavera con buen pasto y valores sostenidos que permiten mirar con optimismo el cierre del año”, afirmó González.

Un dato relevante esta semana es la aceleración de la suba del precio del ganado gordo en Brasil ante la muy escasa oferta de ganado terminado que tensiona un mercado demandado por altos volúmenes de exportación.

El novillo se acercó a los US$ 3,50 el kilo y subió más de 20% en un mes, con perspectivas de una tendencia al alza en los próximos meses que acorta la brecha con Uruguay y podría poner un piso a los valores en el mercado local.

Si bien puede haber cierto ajuste adicional en el pico de oferta de fin de año, las perspectivas de valores del año próximo son muy firmes.

Exportación de ganado en pie

También es relevante por su incidencia en los precios de reposición que la exportación de ganado en pie se mantiene activa.

En setiembre fueron exportadas 47.612 cabezas, unas 11 mil más que en el mismo mes de 2023.

En los primeros nueve meses de 2024 se llevan exportados 259.363 vacunos con ingresos por US$ 219 millones, 10% más que en el mismo periodo del año pasado.

De mantenerse la actividad -aun a un menor ritmo- se superarían a fin de año las 303 mil cabezas embarcadas en 2023.

WhatsApp Image 2024-10-04 at 14.57.04.jpeg Mercado ganadero, Blasina y Asociados.

Los datos del precio de exportación, a su vez, siguen marcando una lógica de recuperación, con un promedio por tonelada de US$ 4.488 esta semana.

En setiembre Estados Unidos fue el principal comprador de carne vacuna uruguaya, desplazando a China, con 13.193 toneladas frente a 12.725 del gigante asiático.

Entre enero y setiembre las exportaciones a China cayeron 28% en volumen respecto a 2023, desde 194 mil a 138 mil toneladas. Los embarques a EEUU, por el contrario, aumentaron 69% desde 66 mil a 111 mil toneladas.

Setiembre es el tercer mes de suba respecto a los valores del año pasado. Desde principios de año la recuperación de precios para la carne vacuna es de 12%, unos US$ 470 por tonelada.

WhatsApp Image 2024-10-04 at 14.57.04 (1).jpeg Mercado ganadero, Blasina y Asociados.

Fuerte rebote en carne ovina

En la carne ovina el rebote es mayor: desde la primera semana de enero se apreció más de 31%, unos US$ 1.050 por tonelada.

De todos modos, después de tres semanas en ascenso la faena de lanares tuvo una llamativa caída de más de 5 mil cabezas en la última semana: desde 22.779 a 17.718 animales, una baja de 22%.

En comparación a la misma semana del año pasado la caída fue de 42%.

El acumulado de setiembre a falta de un día hábil de faena es de 69.873 cabezas, unas 50 mil menos que en el mismo mes del año pasado. La faena vacuna de setiembre, por su parte, se perfilaba para ser la más baja de los últimos 17 meses, apenas por encima de las 150 mil cabezas.

La demanda por lanares mantuvo fluidez esta semana con precios entre US$ 3,90 y US$ 4 por kilo para los corderos y más interés por ovejas con cotizaciones de entre US$ 3,10 y US$ 3,15, algo por debajo de los promedios de ACG en la última semana ante el incremento del volumen de oferta.