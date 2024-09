El SUL informó que los ingresos por exportaciones de lanas crecieron casi 6% y están en US$ 100 millones

En los primeros ocho meses de 2024 los ingresos de divisas al país por las exportaciones generales del rubro ovino, básicamente lanas y carnes, fueron 10% menores a los del mismo lapso de 2023 , alcanzando los US$ 141,2 millones, actualizó esta semana el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) .

Con base en datos brindados por el SUL –en todos los casos se trata de cifras de las exportaciones cumplidas proporcionadas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA)–, en el caso del subrubro lana y subproductos hubo una suba, de 5,7%, acumulando US$ 97,7 millones.

Los ingresos por lanas sucias crecieron 107% (US$ 36,5 millones), los de lana lavada aumentaron 28% (US$ 14,8 millones) y los de tops cayeron 26% (US$ 37,8 millones).

Medido en volumen, se colocaron 28,1 millones de kilos de lana general (sucia, lavada y peinada), un 49% más que en enero-agosto del año pasado.

Modo de exportación

Lana sucia 12,9 millones de kilos (+129%) con China (88%) y Bulgaria (6%) como principales mercados, medido eso en dólares.

Lana lavada 6,3 millones de kilos (+94%) con China (61%) e India (10%) como principales mercados (por el monto).

Tops 8,7 millones de kilos (-12%) con Italia (27%) y Alemania (25%) como principales mercados, en dólares.

Carne ovina

En el otro subrubro principal se exportaron 9,6 millones de kilos de carne ovina con hueso congelada (-33%) a cambio de US$ 43,4 millones (-32%).

Brasil con el 37% y China con el 21% fueron los principales destinos (medido eso en dólares).

Si se divide con base en el tipo de carne, en enero-agosto la colocación de carne ovina con hueso reportó en total US$ 34,9 millones y la de carne ovina sin hueso US$ 6,8 millones, con una participación marginal de subproductos, carnes enfriadas con y sin hueso y otros.

Los destinos clave para la carne ovina, en el segmento de mayor incidencia (congelada con hueso), fueron Brasil (37%), China (23%) y Omán (7%).

En carne congelada sin hueso están al tope Brasil (45%), Canadá (15%) y China (9%).

La lana y la carne

En enero-agosto de 2024 la participación de lana y subproductos se mantiene por encima de la participación de carne ovina dentro del total de las exportaciones del rubro ovino, con el 69,2% y el 30,7%, respectivamente, con muy poca incidencia de ovinos en pie y pieles ovinas.

Menos ovinos en Uruguay

Las exportaciones de lana y subproductos registraron en 2023, respecto a 2022, una baja del 23% (totalizando US$ 128,5 millones) y las de carne una caída de 14% (US$ 90,8 millones).

Considerando todos los rubros (los citados más otros de incidencia menor como ovinos en pie y pieles ovinas), en 2023 ingresaron US$ 219,7 millones con una baja de 19% respecto a 2022.

El mejor registro data de 2018 con US$ 327,4 millones logrados por exportaciones totales del rubro ovino, con el menor monto en 2020, US$ 186,9 millones.

Con base en datos del Misterio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), obtenidos de las declaraciones juradas de los productores, en 2023 se contabilizaron en el país 5.851.177 cabezas de ovinos (con una caída de 4,6% respecto al dato de 2022) en manos de 21.434 tenedores. Un estudio del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) informó que el récord de existencias ovinas se estableció en 1991 con 26 millones de animales, tras lo cual comenzó a descender.