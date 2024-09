Mercado lanero: se reactivan los negocios en lotes finos, pero no los precios de las lanas

En Uruguay se destacaron las colocaciones de lotes Merino de 17,2 y 17,9 micras acondicionados con grifa verde que obtuvieron US$ 6,05 por kilo vellón. En el caso de la lana de menor finura pesó el hecho de ser un volumen de 7.000 kilos, frente a los 4.000 kilos del otro lote.

Entre los negocios informados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) se subraya por su volumen un lote de 12.000 kilos de 18,4 micras grifa verde que alcanzó una cotización de US$ 5,2 por kilo vellón.

Las lanas Merino en el eje de 19 micras acondicionadas con grifa verde promediaron los US$ 5 por kilo base sucia, reportó la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay (UCRLU).

Las lanas de finura media de las razas Merino Dohne e Ideal, de entre 22 y 24 micras, son las que tienen más dificultades de colocación en el mercado por la falta de demanda. Los valores en este rango de diámetro no superan los US$ 2,6 por kilo y van hasta los US$ 2, incluso en los casos de lanas con certificación orgánica.

Las lanas Cruza y Corriedale de 25 a 29 micras se negocian entre US$ 1,2 el kilo las más finas y US$ 0,70 las más gruesas siempre que estén acondicionadas con rifa verde y US$ 0,50 sin acondicionar.

WhatsApp Image 2024-09-13 at 16.49.25.jpeg Mercado lanero. Blasina y Asociados

Indicador de Mercados del Este



La oferta acotada y las correcciones en el tipo de cambio –el dólar se fortaleció frente a la moneda local- permitieron una modesta suba de 0,7% en los precios semanales en dólares australianos, aunque el Indicador de Mercados del Este (IME) se mantuvo incambiado en moneda estadounidense.

La cotización de US$ 7,31 por kilo base limpia, valores similares a los de hace un año. A esta altura de 2023 las referencias alcanzaron el piso de valores para la zafra 2023/24.

Los operadores esperan que ese comportamiento se repita en la actual zafra, a medida que los compradores empiecen a sentir el recorte de la oferta y deban pujar con más empeño por hacerse con los lotes. El mercado estima que los stocks se están achicando en las textiles chinas y que los fabricantes de ropa europeos deben aumentar su presencia en el mercado previo a la próxima temporada invernal.

En las 11 semanas transcurridas de la temporada 2024/25 la oferta ha sido 22% inferior a la de la campaña anterior, en parte por el retraso de las esquilas en zonas de Australia afectadas por exceso de lluvias invernales.

Con las fluctuaciones cambiarias como protagonistas, el indicador en dólares australianos suma su segunda semana al alza, fundamentalmente por las correcciones en las lanas más finas. Más del 95% de la oferta semanal cambió de manos, un porcentaje mayor al de los últimos dos meses.