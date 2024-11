Así fueron las últimas horas de Liam Payne: nueve botellas de whisky, trece gramos de cocaína y más

FUNERAL DE LIAM PAYNE La reunión menos esperada: los exmiembros de One Direction se reencontraron en el funeral de Liam Payne

Una imagen de cámara de seguridad del hotel CasaSur que muestra a Liam Payne llevado a rastras por personal del hotel CasaSur fue publicada por diversos medios alrededor del mundo en los últimos días, con portales como TMZ, el Mail Online en Londres, el New York Post. La imagen es verídica y es parte del expediente que investiga la muerte del ex cantante de One Direction en Buenos Aires: corresponde a las 16:54 del 16 de octubre.