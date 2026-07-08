Aumentaron los precios del pasaporte uruguayo: cuánto pasó a costar sacar o renovar el documento

La Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) actualizó los precios para tramitar el pasaporte uruguayo , un ajuste que se realiza de forma semestral y que comenzó a regir en julio. Los nuevos valores alcanzan tanto a quienes solicitan el documento por primera vez como a quienes deban renovarlo , e incluyen también la modalidad urgente.

El pasaporte es el documento oficial que acredita la identidad y la nacionalidad uruguaya para viajar al exterior y es expedido por la mayoría de las oficinas de la DNIC distribuidas en todo el país. Según la información oficial, los valores volverán a actualizarse en enero de 2027 , cuando se realice el próximo ajuste semestral.

Para quienes ya cuentan con el documento y necesiten renovarlo, los nuevos precios son:

Trámite común: $ 3.703.

Trámite urgente: $ 7.207.

A esos montos se debe sumar el costo del Certificado de Antecedentes Judiciales, un requisito para realizar cualquiera de los dos trámites. El certificado cuesta $ 175 en la modalidad común y $ 1.402 si se solicita de forma urgente.

Cómo agendar el trámite del pasaporte

La expedición del pasaporte requiere agenda previa. La fecha y hora pueden solicitarse de forma presencial, por internet, en locales de RedPagos y Abitab o en oficinas del Correo Uruguayo. La reserva puede realizarla el propio interesado o un tercero mayor de edad, siempre que cuente con la cédula de identidad vigente y en buen estado.

En Montevideo, el trámite puede realizarse en la sede de la DNIC, ubicada en Bartolomé Mitre 1434 esquina 25 de Mayo. En el interior del país, se lleva adelante en las oficinas departamentales de Identificación Civil, aunque algunas dependencias —como Ciudad del Plata, Colón, Belloni, Géant, Las Piedras y Hospital Pereira Rossell— no expiden pasaportes.

Qué documentos se necesitan para sacar el pasaporte

Los requisitos varían según se trate de mayores o menores de edad y de si se trata de ciudadanos naturales, legales o nacionales amparados por leyes especiales.

En términos generales, los mayores de edad deben presentar la cédula de identidad vigente y el Certificado de Antecedentes Judiciales, que se gestiona simultáneamente con la solicitud del pasaporte. En algunos casos particulares también puede exigirse autorización judicial o documentación complementaria.

Para los menores de 18 años, además de la cédula vigente, se requiere el testimonio de la partida de nacimiento con una antigüedad menor a 30 días y la comparecencia de ambos padres, salvo las excepciones previstas por la normativa, como fallecimiento, autorización judicial o poder especial.

Hasta cuándo puede renovarse el pasaporte

La DNIC permite renovar el pasaporte hasta 12 meses antes de la fecha de vencimiento. Quienes necesiten hacerlo con mayor anticipación deberán completar un formulario específico y presentar la solicitud personalmente en la oficina correspondiente, aunque también existe la posibilidad de iniciar el trámite por internet.

Para renovar el documento es necesario presentar la cédula de identidad vigente y el pasaporte anterior. En caso de pérdida o hurto, deberá presentarse la denuncia correspondiente. Los menores de edad deberán cumplir, además, con los mismos requisitos de autorización y documentación exigidos para la expedición del primer pasaporte.