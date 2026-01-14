"El sol de Australia no es broma": la foto de una tenista mexicana que muestra el riesgo en el país con las tasas de cáncer de piel más altas del mundo

Zarazúa agradeció a sus seguidores por los consejos que le dieron para aliviar su piel. Instagram/Renata Zarazúa

Renata Zarazúa jugó un partido de casi tres horas a la hora más intensa del sol en Australia. Instagram/Renata Zarazúa

La tenista mexicana Renata Zarazúa mostró los duros efectos sobre la piel del sol en Australia , país que tiene una de las tasas de cáncer de piel más altas del mundo.

La jugadora de 28 años compartió en su cuenta de Instagram una foto de unas quemaduras que sufrió en la espalda luego de un partido en el Torneo de Hobart, considerado como la antesala del Abierto de Australia.

"El sol australiano no es broma", escribió en su publicación, luego de haber disputado un partido el lunes de tres sets, y casi tres horas de duración, en esa ciudad del estado de Tasmania.

Horas después compartió otra publicación en la que mostró una mejoría a sus quemaduras y agradeció a sus seguidores por los consejos para aliviar su piel.

Hobart ha tenido temperaturas promedio de inicios del verano austral, con máximas promedio de 22 °C en los últimos días, pero el índice de radiación UV ha oscilado entre muy alto y extremo alrededor del mediodía.

Zarazúa finalizó su participación en Hobart el martes, tras caer ante la estadounidense Iva Jovic (6-1, 6-2) en la ronda de octavos de final.

Pero sus publicaciones en Instagram llamaron la atención ante lo intensa que puede ser la exposición al sol en el país austral.

Instagram/Renata Zarazúa Zarazúa agradeció a sus seguidores por los consejos que le dieron para aliviar su piel.

El riesgo en Australia

Australia tiene la mayor incidencia de cánceres de piel del mundo.

Las autoridades australianas regularmente emiten recomendaciones sobre la exposición al sol en un país donde la población gusta de lucir la piel bronceada.

Y usar cremas de protección solar no es una garantía de no sufrir los efectos del intenso sol, como quedó expuesto el año pasado en un escándalo que sacudió al país.

Una investigación independiente realizada por Choice Australia, una prestigiosa organización de defensa del consumidor, descubrió que varios de los protectores solares más populares y caros de Australia no ofrecen la protección que prometen.

Fueron analizadas 20 cremas en un laboratorio independiente acreditado y descubrió que 16 no cumplían con el FPS (factor de protección solar) indicado en el envase.

El "fallo más significativo", según la investigación, fue el del protector solar Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen de Ultra Violette, que arrojó un FPS 4, algo que sorprendió tanto a Choice que encargó una segunda prueba que arrojó una lectura similar.

Otros productos que no cumplieron con las afirmaciones de FPS incluyeron los de Neutrogena, Banana Boat, Bondi Sands y Cancer Council, pero todos ellos rechazaron los hallazgos de Choice y dijeron que sus propias pruebas independientes demostraron que sus protectores solares funcionaban como se anunciaba.

Marianna Massey/Getty Images Los protectores solares estuvieron en el centro de un escándalo nacional en Australia.

La indignación fue inmediata para las marcas mencionadas en el informe y también provocó una rápida respuesta de la Asociación de Productos Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés), que afirmó que investigaría los hallazgos y "tomaría las medidas regulatorias necesarias".

Varias marcas retiraron del mercado sus productos luego de investigaciones propias. Otras, sin embargo, defendieron su eficacia.

La doctora Michelle Wong, una química cosmética que habló con la BBC, dijo que el informe generó una respuesta "exagerada" y que lo primordial es aplicar protección solar para proteger la piel.

Precisó que se debe aplicar la cantidad suficiente, al menos una cucharadita para cada parte del cuerpo, incluida la cara, aproximadamente cada dos horas, especialmente si una persona experimenta mucha sudoración o entró al agua a nadar.

Los expertos también recomiendan combinar el protector solar con otras medidas de seguridad, como usar ropa protectora y buscar la sombra.

BBC

