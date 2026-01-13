"¿Estás muerto?": la aplicación viral diseñada para que los jóvenes chinos solitarios confirmen que siguen vivos

"Aviso importante: Soy Luna. He estado inactiva por varios días consecutivos. Ven a revisar cómo me encuentro físicamente", se lee en una notificación de la aplicación. Captura de pantalla/Moonshot Technologies

Se llama "¿Estás muerto?" y su concepto es sencillo. Tienes que entrar cada dos días y pulsar un botón para confirmar que estás vivo. Si no lo haces, la aplicación se pone en contacto con tu contacto de emergencia designado y le informa que podrías estar en problemas.

Se lanzó en mayo del año pasado sin pena ni gloria, pero su popularidad se disparó en las últimas semanas, ya que los jóvenes que viven solos en ciudades chinas la están descargado masivamente.

Gracias a esto, se convirtió en la aplicación de pago más descargada del país.

Según informó el medio de comunicación estatal chino Global Times, las investigaciones sugieren que en 2030 podría haber hasta 200 millones de hogares unipersonales en China.

Y es a esas personas a quienes se dirige la aplicación, que se describe a sí misma como "una compañera de seguridad... tanto si eres un trabajador de oficina que vive solo, un estudiante que vive lejos de casa o cualquier persona que haya elegido un estilo de vida solitario".

"Las personas que viven solas en cualquier etapa de su vida necesitan algo así, al igual que los introvertidos, quienes sufren depresión, los desempleados y otras personas en situaciones vulnerables", afirmó un usuario en las redes sociales chinas.

"Existe el temor de que las personas que vivimos solas podamos morir sin que nadie se dé cuenta, sin nadie a quien pedirle ayuda. A veces me pregunto: si muriera solo, ¿quién recogería mi cuerpo?", dijo otro.

¿Mala suerte?

Wilson Hou, de 38 años, vive a unos 100 km de su familia y dice que esa es precisamente la razón por la que descargó la aplicación.

Trabaja en la capital, Pekín. Vuelve a casa para ver a su mujer y a su hijo dos veces por semana, pero tiene que estar lejos de ellos la mayoría del tiempo para trabajar en un proyecto.

"Me preocupa que, si me pasa algo, podría morir solo en el lugar que alquilo y nadie se enteraría", afirma. "Por eso descargué la aplicación y puse a mi madre como contacto de emergencia".

Wilson añade que la descargó rápidamente tras su lanzamiento, por miedo a que la prohibieran por las connotaciones negativas que la rodean.

Algunos critican el nombre lúgubre de la aplicación, y creen que registrarse en ella puede traer mala suerte.

Otros piden que se le cambie el nombre por algo más positivo, como "¿Estás bien?" o "¿Cómo estás?".

Y aunque el éxito de esta aplicación se debe, en parte, a su nombre llamativo, la empresa que la creó, Moonscape Technologies, dijo que está teniendo en cuenta las críticas al nombre actual y evaluando un posible cambio del mismo.

Los creadores de la app

El nombre actual de la app es también un juego de palabras que hace referencia a una exitosa aplicación de comida a domicilio llamada "¿Tienes hambre?". En chino, "Si-le-ma" (¿Estás muerto?) suena muy similar al nombre de la aplicación de comida "I-le-ma".

Inicialmente se lanzó como una aplicación gratuita, pero ahora cuesta 8 yuanes (US$1,15).

La aplicación figura internacionalmente con el nombre de Demumu y ocupa el segundo lugar en Estados Unidos, Singapur y Hong Kong, y el cuarto en Australia y España entre las apps de utilidad, posiblemente impulsada por los usuarios chinos que viven en el extranjero.

Se sabe poco sobre los creadores de "¿Estás muerto?", pero dicen ser tres personas nacidas después de 1995 que desarrollaron la aplicación desde Zhengzhou junto a un pequeño equipo.

Sin duda, la app ha aumentado su valor. Uno de los creadores, conocido como el Sr. Guo, declaró a los medios de comunicación chinos que tenían la intención de recaudar fondos vendiendo el 10% de la empresa por un millón de yuanes (US$140.000), mucho más de los mil yuanes (US$140) que según ellos les costó crear la aplicación.

Además, también están buscando ampliar su público objetivo y explorando la idea de un nuevo producto diseñado específicamente para las personas mayores. Más de una quinta parte de la población china supera los 60 años.

Como indicio de que la empresa se está planteando seriamente esta opción, el fin de semana publicó: "Nos gustaría hacer un llamado para que más personas presten atención a las personas mayores que viven en sus casas, para que les brinden más cuidados y comprensión. Ellos tienen sueños, luchan por vivir y merecen ser vistos, respetados y protegidos".

La empresa no respondió a las preguntas de la BBC.

BBC

