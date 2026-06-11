"Relájense": las polémicas respuestas de Infantino sobre Irán, el árbitro somalí y si perdió el control del Mundial

Escuchando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, uno pensaría que la controversia en torno al Mundial de 2026 en los últimos días ha sido insignificante.

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"Simplemente, ya sabes, hay que estar tranquilos, relájense", dijo Infantino en una rueda de prensa en el Estadio Azteca en la víspera del partido inaugural del jueves entre México y Sudáfrica.

Después de todo, no es como si a uno de sus árbitros se le hubiera denegado la entrada a Estados Unidos. O que el delantero iraquí Aymen Hussein hubiera sido interrogado durante varias horas en un aeropuerto de Chicago antes de que se le permitiera entrar al país.

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Ni que Irán haya sido obligado a trasladar su base a México, que a sus aficionados se les hayan cancelado todas las entradas por parte de las autoridades estadounidenses y que a miembros de su delegación se les hayan denegado visados.

Por supuesto, todos esos incidentes ocurrieron, y esta era la oportunidad de Infantino para defender a la FIFA, para respaldar al árbitro somalí Omar Artan, quien vio cómo el momento cumbre de su carrera le era arrebatado.

Para criticar o cuestionar, si no condenar, al gobierno de Estados Unidos por la forma en que se ha gestionado el torneo antes incluso de comenzar.

No ocurrió.

Que el árbitro número uno de África fuera rechazado por inmigración fue simplemente "desafortunado".

Y hubo una férrea defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Infantino afirmando que un Mundial que se jugará en gran parte en ese país habría sido "imposible" sin el dirigente de 79 años.

Getty Images Gianni Infantino es el actual presidente de la FIFA.

"No somos los reyes del mundo"

Cuando Infantino se sentó en el Azteca, sabía perfectamente qué preguntas se le iban a plantear.

¿Cómo no iba a saberlo?

La expulsión de Artan, tras un interrogatorio de 11 horas en el Aeropuerto Internacional de Miami, había ocurrido apenas unas horas antes, acusado por un funcionario estadounidense de tener vínculos con terroristas en su país.

"Es desafortunado lo que le ocurrió al árbitro de Somalia", dijo Infantino. "Pero, de nuevo, no lo controlamos todo.

"Lo intentamos, discutiremos, hablaremos, veremos. Quizá a veces también es bueno, ya sabes, simplemente tranquilizarse, relajarse".

Esas palabras habrán sido de poco consuelo para Artan, quien aterrizó de vuelta en la capital somalí, Mogadiscio, el miércoles tras ver morir su sueño mundialista.

No hubo palabras de apoyo para el árbitro, ni se expresaron arrepentimientos. Fue simplemente "desafortunado".

Getty Images El árbitro somalí Omar Abdulkadir es recibido como héroe en su país después de ser deportado por EE.UU.

Cuando se le preguntó sobre otros problemas de visados, que también han afectado a aficionados y delegaciones de equipos, Infantino desvió la atención hacia el Mundial femenino de 2035, que casi con toda seguridad se adjudicará al Reino Unido.

"¿Considerarían normal que la FIFA dictara al gobierno británico a quién dejar entrar en el país y a quién no?", preguntó Infantino.

Cuando Inglaterra fue anfitriona del Mundial en 1966, ocurrió una situación sorprendentemente similar.

El gobierno británico temía que la presencia de la Corea del Norte comunista pudiera provocar repercusiones diplomáticas y consideró negarles la entrada.

Tras una carta de la Asociación de Fútbol advirtiendo al gobierno de que el país corría el riesgo de perder el Mundial, se hicieron concesiones para permitir su participación.

Indonesia, que iba a albergar el Mundial Sub-20 de 2023, perdió la sede tras afirmar que Israel no sería admitido.

Sin embargo, cuando Estados Unidos toma decisiones similares que afectan a países participantes en el Mundial, como Irán, la FIFA afirma que es impotente.

"Desafortunadamente, nuestro mundo es, ya sabes, un mundo muy agresivo, y la seguridad está por encima de todo", dijo Infantino. "Hay que respetar las decisiones que se toman, y cuando digo que hay que relajarse, no quiero decir relajarse y no hacer nada.

"Tenemos que respetar que no somos los reyes del mundo que pueden mandar sobre gobiernos y fuerzas policiales".

Getty Images La selección de Irán se entrena en México. No pueden dormir en suelo estadounidense durante el Mundial.

"Somos una organización deportiva. Tratamos de hacer lo mejor posible con los medios que tenemos", apuntó.

"No sé quién más podría garantizar que Irán pudiera venir"

A Irán se le ha concedido permiso para entrar en Estados Unidos y disputar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial.

Pero eso fue solo después de que se le diera a conocer que no podría alojarse en ese país y que tendría que establecer su base en México. Y que tendrá que entrar y salir de EE.UU. en menos de 24 horas cada vez que juegue sus tres partidos.

Nada puede darse realmente por seguro hasta que superen el control de inmigración estadounidense para su partido inaugural contra Nueva Zelanda en Los Ángeles este lunes.

Pero en lugar de cuestionar la guerra, o los obstáculos puestos a un país participante, para Infantino es un triunfo.

"Cuando la gente decía que sería imposible que Irán viniera al Mundial, les prometí que vendrían", dijo Infantino.

"No sé quién más habría sido capaz de garantizar en estas circunstancias —que no podíamos influir— que Irán pudiera venir a jugar", añadió.

Infantino también abordó el tema de los precios de las entradas. Por supuesto, aquí tampoco había problema.

Esto a pesar de que la FIFA se enfrenta a acusaciones de "inflar artificialmente los precios" y a denuncias de que ha "engañado a los aficionados".

"Comprobamos lo que hacemos con los mejores abogados, con los mejores expertos", insistió Infantino.

"Si hacemos algo mal, probablemente todos los que venden entradas en Norteamérica también estén haciendo algo mal".

Las preguntas sobre las investigaciones en torno a los precios de las entradas de la FIFA —iniciadas por los fiscales generales de California, Nueva Jersey, Nueva York y ahora también Texas— fueron esquivadas.

Infantino desestimó las investigaciones como basadas en "tres, no 3.000" quejas.

La FIFA, dijo, solo tiene una oportunidad cada cuatro años para recaudar dinero para sus actividades.

Defendió la estructura de precios como "adecuada" para el mercado norteamericano, insistiendo en que la demanda había sido "sin precedentes, multiplicada por 10 o más".

Eso no será de consuelo para los miles de aficionados que han quedado excluidos de este Mundial por los precios.

"Imposible sin Trump"

Getty Images El estadio Azteca albergará por tercera vez la inauguración de un Mundial de Fútbol.

La FIFA se ha enfrentado a acusaciones de haber perdido el control de su propio Mundial. De haber sido incapaz de lograr concesiones reales y tangibles por parte de un gobierno de Trump cuya política antiinmigración es pilar de su administración.

Dada la oportunidad de al menos cuestionar cómo se han gestionado las cosas, Infantino, en cambio, redobló su apoyo a Trump.

"No me arrepiento de nada", dijo Infantino cuando se le preguntó sobre que Estados Unidos albergara el Mundial.

"Tengo una gran relación con el presidente Trump. Estoy muy contento de ello". anotó.

"Sin su implicación y su participación, creo que habría sido imposible organizar un Mundial en Estados Unidos", concluyó.

Quizá el último comentario de Infantino fue el más revelador.

"Entendió inmediatamente la magnitud del Mundial, su impacto, y dio instrucciones a la administración para ayudar y asistir", dijo el presidente de la FIFA.

"Poder intercambiar con el presidente sobre temas importantes con su administración, ponerlo todo sobre la mesa sin pedir nada a cambio, es probablemente la clave para tener una relación positiva", señaló.

Para Artan y todos los demás que han afrontado serias complicaciones para entrar en Estados Unidos, quizá no parezca que hayan sido asistidos.

Tal vez la FIFA y Infantino deberían, en realidad, haber pedido algunas cosas.

Getty Images Se han encontrado entradas para los partidos que superan los US$10.000.

BBC

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FUENTE: BBC