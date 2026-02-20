Desde Europa al mercado uruguayo: el movimiento de la marca de motos Voge que genera expectativa

El sábado se realizó la primera edición de Expo Moto Salón en Punta del Este , en el Centro de Convenciones, un evento que reunió a marcas, importadores y fanáticos del mundo de las dos ruedas. Entre los expositores estuvo Voge , la marca premium del fabricante Loncin, que aprovechó la ocasión para exhibir sus modelos y fortalecer su presencia en Uruguay.

Voge forma parte del grupo Loncin , una compañía con amplia trayectoria en la fabricación de motores para importantes marcas europeas. Esa experiencia industrial fue clave para el desarrollo de su línea de motocicletas de media cilindrada , caracterizadas por su calidad, tecnología y diseño.

En ese sentido, el dueño e importador de Voge en Uruguay, Leonardo Gai, destacó el respaldo del grupo, a la que definió como “una de las fábricas más importantes del mundo” , con fuerte foco en la innovación y el desarrollo de motores. A ese componente se suma el trabajo en diseño, que completa una propuesta de alto nivel, con buen rendimiento y una estética cuidada.

El empresario también explicó que uno de los principales objetivos de la participación en la feria fue dar a conocer la marca a nivel local. “Voge tiene un posicionamiento global muy importante, principalmente en Europa, pero en Uruguay todavía no es tan conocida. Por eso estamos acá, para mostrarla, contar su historia, su origen y la fábrica que la produce ”, señaló.

Modelos versátiles y enfoque adventure

Durante la exposición, la marca destacó especialmente sus modelos de doble propósito, orientados tanto al uso urbano como a la aventura. Entre ellos, la DS800 Rally fue uno de los modelos más representativos. Según Gai, este lanzamiento “ha superado las expectativas” y se caracteriza por su versatilidad, con un desempeño sólido tanto en off-road como en on-road, lo que permite al usuario combinar adrenalina y confort en distintos terrenos.

En paralelo, Gai subrayó que uno de los principales desafíos de la marca en el mercado uruguayo es consolidar un servicio de posventa a la altura de su propuesta. “Nuestro trabajo está enfocado en estar cerca del cliente, escuchar sus necesidades y contar con un stock de repuestos adecuado para cada situación”, afirmó.

Un paso para crecer en el mercado local

Con su participación en Expo Moto Salón, Voge dio un paso más en su estrategia de posicionamiento en Uruguay, apostando a un segmento de usuarios que busca motos versátiles, de calidad y con respaldo internacional.

