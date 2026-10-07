Mercado Libre Experience regresa a Uruguay: qué esperar del encuentro de e-commerce más grande de América Latina

Por tercer año consecutivo, Mercado Libre Experience regresa a Uruguay para disparar el aprendizaje y el intercambio, así como para incentivar las mejores prácticas del e-commerce. La cita es el jueves 15 de octubre en Antel Arena, bajo el lema "Conexiones que inspiran negocios", una convocatoria que reúne lo mejor del ecosistema digital uruguayo con una propuesta cada vez más ambiciosa.

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Para esta tercera edición se esperan más de 2.000 asistentes entre emprendedores, PyMEs, grandes marcas, profesionales del sector y aliados estratégicos interesados en conectar, compartir experiencias y descubrir las últimas tendencias y herramientas del comercio digital.

El evento abrirá sus puertas a las 8:30 horas y se extenderá durante toda la jornada, con cuatro escenarios simultáneos donde habrá charlas, paneles y espacios de conversación.

Con más de 40 charlas y más de 20 stands , Mercado Libre Experience ofrecerá contenidos vinculados a áreas clave del comercio electrónico: captación de clientes, estrategias de publicidad, medios de pago, transporte y optimización logística. Además, habrá talleres y workshops especializados, así como espacios dedicados al networking y las conexiones de negocio.

Entre los speakers confirmados están referentes de distintas áreas estratégicas de Mercado Libre. Santiago Bilinkis, pionero del emprendedorismo tecnológico y referente regional, quien será el keynote speaker 2026. Bilinkis, cuya trayectoria empresarial ha inspirado casos de estudio en Harvard, compartirá su visión sobre las transformaciones que atraviesan los negocios y el ecosistema digital.

El evento está pensado para que los participantes disfruten de una experiencia completa. Habrá café de cortesía durante el desayuno para todos los asistentes, y una plaza de comidas con diversas opciones y descuentos especiales pagando con Mercado Pago.

Además, Antel Arena pone a disposición estacionamiento gratuito, sala de reuniones para conversaciones estratégicas y espacios diseñados para aprender y conectar. Los asistentes podrán acceder con libertad, ya que las acreditaciones permiten salida y re-ingreso durante el evento.

Información importante sobre entradas:

Las entradas están disponibles a través de Tickantel

Se pueden comprar hasta seis entradas por persona

Es obligatorio ingresar los datos de cada asistente (estos aparecerán en la acreditación)

Las entradas son personales e intransferibles

Se recibirá un email de confirmación con código QR para el acceso

Fecha, hora y lugar

Fecha: Jueves 15 de octubre de 2026

Hora: Apertura de puertas a las 8:30 horas (evento durante toda la jornada)

Lugar: Antel Arena, Montevideo