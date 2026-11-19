La Universidad ORT Uruguay amplió sus instalaciones académicas con la puesta en funcionamiento de un nuevo Hub Creativo de más de 3.000 m² , un edificio pensado para que estudiantes de las facultades de Comunicación y Diseño puedan desarrollar proyectos con herramientas y tecnologías utilizadas en las industrias creativas.

Ubicado en avenida Uruguay 1167, a pocos metros del edificio central del Campus Centro, el espacio reúne estudios de televisión, fotografía y streaming, salas de sonido y mezcla, laboratorios de fabricación digital, talleres de diseño y espacios dedicados a los videojuegos y las experiencias inmersivas .

Para Esteban Zunino, decano de la Facultad de Comunicación, la incorporación de esta infraestructura representa un cambio importante en las posibilidades de formación. “ Es un salto a meternos de lleno en el siglo XXI y te diría a 2028 o 2030, porque estamos un poquito adelantados ”, señaló.

Lic. Oscar Aguirre, decano de la Facultad de Diseño de ORT; Dr. Jorge Grünberg, rector de ORT; Prof. Blanca Rodríguez, senadora de la República; Dr. Esteban Zunino, decano de la Facultad de Comunicación de ORT.

El nuevo edificio incorpora un estudio de televisión y streaming, un espacio para videopodcast, tres estudios de sonido de última generación, salas de mezcla y áreas de edición y posproducción. También cuenta con un laboratorio multimedia y espacios para trabajar en animación y stop motion.

“Lo que estamos generando acá es un entorno para que quienes optan por la pasión de la comunicación tengan un espacio en donde esta idea de aprender haciendo se transforme en realidad”, explicó Zunino.

La intención es que los estudiantes puedan atravesar distintas etapas de una producción dentro de la universidad, desde la planificación y grabación hasta la edición y el resultado final. A su vez, las instalaciones permiten experimentar con formatos audiovisuales y herramientas que amplían las posibilidades de creación.

Un espacio para llevar las ideas a la práctica

La propuesta también tiene un fuerte componente vinculado con el diseño. El Hub dispone de talleres textiles e industriales, sectores de estampado gráfico y un laboratorio de fabricación digital equipado con impresoras 3D y máquinas de corte láser.

A esto se suman una Sala de Entornos Inmersivos, destinada a experiencias vinculadas con la realidad virtual y la interacción digital, un Game Room enfocado en videojuegos y una Sala de Arte para actividades de creación y experimentación.

Oscar Aguirre, decano de la Facultad de Diseño, relató una anécdota que refleja el propósito del nuevo espacio. Durante una clase en uno de los laboratorios de diseño industrial, un estudiante le dijo que allí tenía la posibilidad de “tocar sus ideas”, una frase que sorprendió al decano por su capacidad para resumir lo que ofrece el Hub.

“Me pareció tan simple y tan descriptiva de lo que se hace acá que se las dejo como reflexión final”, confesó Aguirre, quien destacó las oportunidades que tendrán estudiantes y docentes para experimentar y desarrollar proyectos con nuevas herramientas y recursos.

El decano también destacó el atractivo que puede representar el edificio para quienes se interesan por estas disciplinas. “Aquellos estudiantes, aquellas personas, aquellos jóvenes que les gusta la creatividad y el diseño, este es el lugar”, expresó.

Un espacio para trabajar en conjunto

Uno de los objetivos del Hub es que las actividades de las facultades no queden restringidas a los espacios tradicionales de cada carrera. La distribución del edificio contempla áreas de trabajo compartido y ambientes que pueden adaptarse a diferentes propuestas, desde clases prácticas y producciones audiovisuales hasta exposiciones y proyectos interdisciplinarios.

La infraestructura permite que estudiantes de Comunicación y Diseño trabajen con recursos de distintas áreas y exploren proyectos que integren lenguajes audiovisuales, diseño industrial, animación, sonido y tecnologías interactivas.

En un escenario en el que la inteligencia artificial, la realidad virtual y la fabricación digital modifican las dinámicas de las industrias creativas, la universidad apuesta a incorporar estas herramientas a la formación académica.

El Hub Creativo ya se encuentra en funcionamiento y su inauguración oficial se realizó el 10 de noviembre. Con este edificio, ORT suma un entorno de producción y experimentación que busca acercar la experiencia de aprendizaje a los desafíos y las posibilidades del trabajo profesional.