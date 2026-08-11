San Roque cumple 98 años y prepara una semana de descuentos, beneficios y un viaje para dos personas

Hay aniversarios que se celebran con una torta. Otros, con regalos. Y cuando se trata de festejar casi un siglo, Farmacias San Roque eligió festejar compartiendo con sus clientes una semana aniversario, con beneficios, descuentos y premios especiales.

Del 10 al 16 de agosto , San Roque lanzará promociones diarias en todas las sucursales del país y en su tienda online.

La historia de San Roque comenzó en el corazón de Montevideo, cuando Domingo Gagliardi inauguró en 1929 una pequeña farmacia ubicada en la esquina de 18 de Julio y Tacuarembó. Lo que nació como un emprendimiento familiar se transformó con el tiempo en una de las cadenas más reconocidas del país, manteniendo siempre intacto el espíritu de cercanía y servicio.

Durante la semana aniversario, los clientes acceden a un 20% de descuento en categorías como tocador, kiosco, perfumería, farmacia, nutrición, makeup, electrónica y skincare. El sábado 15 y domingo 16 el descuento será de un 50% off en artículos seleccionados , sumando nuevas oportunidades y beneficios.

"Cumplir 98 años es mucho más que celebrar una trayectoria; es celebrar el vínculo que construimos con miles de familias uruguayas a lo largo de generaciones. Queremos que este aniversario sea una forma de agradecer esa confianza con una propuesta que combina beneficios, premios y una experiencia de compra pensada para que cada cliente también sea parte del festejo", explica Ximena Quintas, directora de Marketing de Grupo Vierci.

La celebración suma además un beneficio exclusivo para quienes compren con tarjetas Itaú, con un 25% de descuento adicional entre el 10 y el 14 de agosto y un 15% adicional el 15 y 16 de agosto.

Como gran premio aniversario, Farmacias San Roque sorteará un viaje para dos personas con seis noches de estadía, a un destino que el ganador podrá elegir entre 98 disponibles, de Europa, Estados Unidos y el Caribe. La promoción estará vigente hasta el 31 de agosto, y los clientes recibirán una chance por cada $ 1.500 en compras y una extra por compra de productos participantes.

Con su semana aniversario, Farmacias San Roque escribe un nuevo capítulo de sus casi 100 años de historia y renueva el compromiso de estar cerca de las personas, ofreciendo una propuesta de valor que combina salud, bienestar, belleza y beneficios para agradecer la confianza de quienes la eligen todos los días.