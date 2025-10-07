Uruguay se sube al podio del Bare Metal: Netuy lanza servidores dedicados con potencia y soberanía digital

Uruguay da un paso firme hacia el futuro tecnológico con la llegada de los Servidores Dedicados Bare Metal de Netuy, una empresa nacional con más de 20 años de experiencia en infraestructura digital. Con esta propuesta, no solo se convierte en el único proveedor en el país con esta solución activa y lista para usar , sino que también se posiciona como un jugador clave en el mapa regional.

Lejos de ser solo una novedad técnica, el Bare Metal representa una alternativa poderosa a la nube pública, ideal para empresas que exigen control absoluto, rendimiento sin compromiso y total soberanía sobre sus datos. Con infraestructura alojada localmente en el data center de Antel y respaldada por certificaciones internacionales como ISO 27000 e ISO 20000, Netuy ofrece una plataforma de nivel global, sin salir del país.

“Con los Servidores Bare Metal, las empresas acceden a una infraestructura que se adapta a su stack tecnológico , sin limitaciones y con respaldo local. Es el camino ideal para quienes necesitan máxima performance y soberanía sobre sus datos”, señala Santiago Passadore , director de Netuy.

Potencia 100% dedicada, sin intermediarios

A diferencia de las soluciones de nube compartida, el Bare Metal permite a las empresas operar sobre hardware físico exclusivo, administrado total o parcialmente según sus necesidades. Desde la configuración del servidor hasta la instalación de software, todo queda bajo control del cliente, asegurando recursos dedicados, mayor seguridad y rendimiento personalizado.

La propuesta de Netuy también incluye otras modalidades:

Managed Bare Metal: Netuy se encarga de la administración, el monitoreo y los parches de seguridad.

Cliente Bare Metal: El cliente aloja múltiples VPS sobre su servidor exclusivo.

VPS Bare Metal: Una única instancia virtual sobre hardware exclusivo, ideal para máxima privacidad.

Infraestructura uruguaya, impacto regional

En un contexto donde los proveedores de bare metal en América Latina aún son escasos y limitados a grandes mercados, Netuy marca la diferencia con un servicio inmediato y certificado, operado íntegramente desde Uruguay. Esto no solo responde a la demanda local, sino que posiciona al país como referente regional en infraestructura dedicada.

Empresas como GNS Software, referente en software empresarial en la nube, ya confían en esta infraestructura. Su CEO, Gabriel Cáceres, lo resume así:

Confiamos en Netuy porque combina lo que buscamos: escalabilidad, seguridad y soberanía de datos en Uruguay, con estándares internacionales

Seguridad real, soporte real

Uno de los diferenciales más valorados de Netuy es su centro de monitoreo (NOC) 24/7, atendido exclusivamente por técnicos uruguayos. No hay tickets que viajan al otro lado del mundo ni esperas eternas: el soporte es directo, inmediato y humano.

“Si un cliente necesita asistencia a las 3 de la tarde de un domingo o a las 4 de la mañana de un miércoles, hay un especialista certificado disponible para atenderlo”, agrega Passadore.

Más allá de la tecnología: soberanía y competitividad

En tiempos donde la digitalización avanza a gran velocidad y las empresas deben responder con agilidad, el Bare Metal se consolida como un aliado estratégico. Permite evitar los costos y complejidades de mantener servidores propios, al tiempo que garantiza cumplimiento normativo y localización de datos, claves para sectores críticos como el financiero, salud o gobierno.

“Lo que ofrecemos es simple: potencia física 100% dedicada, con la tranquilidad de que todo está en Uruguay, bajo estándares globales y con personas reales para atender a cada cliente”, concluye el director.

Cómo acceder

Las empresas interesadas en evaluar configuraciones o cotizar una solución Bare Metal pueden hacerlo a través del sitio web de Netuy.