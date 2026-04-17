Búsqueda del puma en Canelones: directora de Bienestar Animal confirmó que se encontraron "huellas y rastros"

La Intendencia de Canelones continúa con la búsqueda del puma avistado en la zona, que ha generado preocupación en la comunidad. Eugenia Perdomo , directora de Bienestar Animal de la comuna canaria, compartió detalles sobre el operativo desplegado este viernes y las acciones tomadas hasta el momento.

"Lo que tenemos hasta ahora son imágenes de cámaras de seguridad, tanto de los vecinos como de una empresa privada, donde se ve claramente el ejemplar . Pudimos detectar algunas huellas en la zona , que es lo que se está chequeando", explicó Perdomo en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Además, destacó el apoyo de diversas instituciones en la búsqueda: " Estamos con el equipo desplegado desde ayer . En la noche nos acompañó, además de la Unidad de Bienestar Animal y el Ministerio de Ambiente, personal del Cecoed, de la Intendencia de Canelones, y de la dirección de Contralor, que nos están apoyando con drones nocturnos".

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Respecto a los rastros encontrados, Perdomo detalló: " Son huellas, que es lo que se está mandando a chequear y efectivamente a comprobar que realmente sean del puma . Ahora estamos a la espera de algunas novedades."

Sobre las imágenes y la identificación del animal, la funcionaria confirmó: "Las filmaciones están, se constató que es el ejemplar. Es un ejemplar que sospechamos lo tiene alguna persona, y esperamos poder encontrarlo. El ejemplar podría estar en campo o puede haber retornado a su domicilio"

La búsqueda está siendo realizada por un equipo de alrededor de 20 personas, que están trabajando en los rastrillajes en el terreno. Perdomo también señaló la colaboración de los propietarios de campos privados: "En campos privados hemos pedido autorización. La gente del lugar la verdad que se ha comportado muy bien con nosotros, permitiéndonos el ingreso porque estamos tratando de meternos en donde hay más vegetación y más árboles."

Sin embargo, la situación no está exenta de dificultades, ya que las condiciones meteorológicas no permiten el uso de drones: "Los drones no pueden volar por el viento que hay. Es imposible volar un dron, entonces lo que estamos haciendo es un rastrillaje a pie, tratando de seguir algunas huellas que hemos encontrado", comentó Perdomo.

Sobre el tiempo que podría llevar la búsqueda, Perdomo explicó: "No lo tenemos muy claro. Es lo que vamos a evaluar con el Ministerio de Ambiente en este momento, que obviamente es el organismo que está a la cabeza de esto".