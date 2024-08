CAF, en el Día Nacional de la Juventud Rural, recordó tres planteos especiales que le hizo al próximo gobierno

Ante la atenta escucha de los candidatos presidenciables -Yamandú Orsi, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Pablo Mieres, Guido Manini Ríos y César Vega-, Sofía detalló algunos elementos que componen esa deuda: “Aún tenemos escuelas rurales que no tienen luz eléctrica ni agua potable. En muchas zonas del país no hay acceso a Internet y tenemos liceos en los cuales no se dictan todas las materias porque no hay profesores o no se cuenta con los servicios para que los docentes se trasladen para ir a dar clases o tengan un lugar donde quedarse con comodidad”, enfatizó.