AJE arranca sus 20 años con un anuncio que pone a Uruguay en el mapa emprendedor internacional

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE) dio inicio a la celebración de sus 20 años de trayectoria con un evento que reunió a socios y socias, referentes del ecosistema emprendedor y aliados estratégicos, marcando el comienzo de un año clave para la institución.

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La jornada comenzó con las palabras de bienvenida de Ignacio Pérez y Camilo Ortiz, presidente y vicepresidente de AJE, quienes destacaron el camino recorrido por la organización y su rol en el impulso de nuevas generaciones de empresarios en el país, así como la importancia de seguir fortaleciendo la comunidad emprendedora.

WhatsApp Image 2026-03-18 at 3.59.28 PM Luego, el equipo ejecutivo de AJE presentó un repaso de los principales hitos y resultados alcanzados en el último período, compartiendo cifras que reflejan el crecimiento y consolidación de la organización. En ese marco, también dieron a conocer la propuesta de valor para 2026, centrada en la formación, el networking y la generación de oportunidades para los socios y socias.

Uno de los anuncios destacados fue la realización del IX Foro de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) 2026, que por primera vez tendrá lugar en Uruguay, los días 28, 29 y 30 de mayo en Punta del Este. Este evento internacional reunirá a jóvenes empresarios/as, líderes y referentes de distintos países, posicionando a Uruguay como sede de un encuentro clave para el desarrollo empresarial en la región.

Como parte del contenido del evento, Justin Graside CEO y Cofundador de Volamos.com brindó una charla sobre inteligencia artificial, abordando temas de actualidad y tendencias que están transformando la forma de hacer negocios, aportando una mirada innovadora y estratégica para los asistentes. El lanzamiento no solo celebró el recorrido de AJE en estos 20 años, sino que también reafirmó su compromiso con el futuro, apostando a seguir construyendo un ecosistema empresarial más dinámico, colaborativo y conectado a nivel global.