Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  14°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / geopolítica

Banque Heritage realizó un encuentro empresarial sobre geopolítica y estrategia internacional

El encuentro reunió a empresarios y referentes para analizar el impacto de los cambios globales y los desafíos que enfrenta Uruguay en un escenario internacional cada vez más complejo

3 de junio de 2026 11:26 hs
Gerente General de Banque Heritage Alejandro Suzacq, Ignacio Bartesaghi, de Heritage Gerente de Marketing, Productos y Sostenibilidad Carolina Bellenda y Gerente Banca Empresa Pablo Muró.

Gerente General de Banque Heritage Alejandro Suzacq, Ignacio Bartesaghi, de Heritage Gerente de Marketing, Productos y Sostenibilidad Carolina Bellenda y Gerente Banca Empresa Pablo Muró.

Banque Heritage Uruguay llevó adelante un encuentro empresarial junto a Ignacio Bartesaghi, Doctor en Relaciones Internacionales y Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), quien brindó una exposición titulada “Nuevas estrategias para un mundo en transformación”.

Q55A5444 Jorge Vila, Martin Perez del Castillo, Pablo Muro
Jorge Vila, Martin Perez del Castillo, Pablo Muro.

Jorge Vila, Martin Perez del Castillo, Pablo Muro.

La actividad reunió a empresarios y referentes del ámbito corporativo para reflexionar sobre el actual contexto internacional, marcado por crecientes desafíos geopolíticos, cambios en las dinámicas del comercio global y nuevos escenarios de riesgo e incertidumbre.

Durante la presentación, Bartesaghi abordó el impacto de las transformaciones globales en Uruguay, analizando oportunidades, vulnerabidades y estrategias para que las empresas puedan posicionarse y adaptarse en un entorno cada vez más complejo y cambiante.

Q55A5498 Jose Miguel Martirena, Silvana de Maio, Alvaro Pailos
Jose Miguel Martirena, Silvana de Maio, Alvaro Pailos.

Jose Miguel Martirena, Silvana de Maio, Alvaro Pailos.

Desde Banque Heritage destacaron la importancia de generar espacios de intercambio y análisis sobre tendencias globales que contribuyan a la toma de decisiones y al fortalecimiento del ecosistema empresarial uruguayo.

“El entendimiento del contexto internacional es hoy un factor clave para anticiparse a los cambios y acompañar estratégicamente a empresas e inversores”, señalaron desde la institución.

Q55A5484 Barbara Natel, Milagros Ocampo, Juan Estrella, Analia Geymonat, Natalia Gianero
Barbara Natel, Milagros Ocampo, Juan Estrella, Analia Geymonat, Natalia Gianero.

Barbara Natel, Milagros Ocampo, Juan Estrella, Analia Geymonat, Natalia Gianero.

La jornada finalizó con un espacio de intercambio.

Las más leídas

Maestros expresan "consternación y miedo" ante decisión de Primaria que limita contacto de escuelas con medios de comunicación

Arbeleche: en Uruguay "hubo un cambio de gobierno pero se es muy cuidadoso con el dinero de la gente"

Orsi donará su camioneta Hyundai Santa Fe a la ANEP

Quién era Abril Marino, la joven uruguaya que murió durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

Temas:

geopolítica Banque Heritage

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar