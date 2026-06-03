Banque Heritage realizó un encuentro empresarial sobre geopolítica y estrategia internacional

Banque Heritage Uruguay llevó adelante un encuentro empresarial junto a Ignacio Bartesaghi, Doctor en Relaciones Internacionales y Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), quien brindó una exposición titulada “Nuevas estrategias para un mundo en transformación”.

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La actividad reunió a empresarios y referentes del ámbito corporativo para reflexionar sobre el actual contexto internacional, marcado por crecientes desafíos geopolíticos, cambios en las dinámicas del comercio global y nuevos escenarios de riesgo e incertidumbre.

Durante la presentación, Bartesaghi abordó el impacto de las transformaciones globales en Uruguay , analizando oportunidades, vulnerabidades y estrategias para que las empresas puedan posicionarse y adaptarse en un entorno cada vez más complejo y cambiante.

Q55A5498 Jose Miguel Martirena, Silvana de Maio, Alvaro Pailos Jose Miguel Martirena, Silvana de Maio, Alvaro Pailos.

Desde Banque Heritage destacaron la importancia de generar espacios de intercambio y análisis sobre tendencias globales que contribuyan a la toma de decisiones y al fortalecimiento del ecosistema empresarial uruguayo.

“El entendimiento del contexto internacional es hoy un factor clave para anticiparse a los cambios y acompañar estratégicamente a empresas e inversores”, señalaron desde la institución.

Q55A5484 Barbara Natel, Milagros Ocampo, Juan Estrella, Analia Geymonat, Natalia Gianero Barbara Natel, Milagros Ocampo, Juan Estrella, Analia Geymonat, Natalia Gianero.

La jornada finalizó con un espacio de intercambio.