Benjamín Liberoff presentó el libro "el turismo y la izquierda"

En ese proceso, Benjamín Liberoff ocupó varios cargos en turismo como asesor, director general, viceministro, y finalizó como ministro de la cartera en febrero 2020. Minutos antes de la presentación conversó con El Observador sobre los motivos que lo llevaron concebir ese libro: ¨En las páginas trato de explicarlo, pero en realidad el que me ayudó mucho con esto es un amigo, Miguel Brechner del ¨Plan Ceibal¨, que presentó un libro justamente, entonces dijo que para él había sido motivante; un susto. Porque se estaba diciendo del Ceibal cosas que no eran y que por lo tanto él quiso registrar, cómo había sido la historia del Ceibal. Acá pasó lo mismo, hubo una renuncia de ministro por escándalos de comprar publicidad cuando nadie se podía mover (en relación al caso Germán Cardoso) y resulta que después fue a una comisión investigadora a denunciar¨, dijo Liberoff.

Sí, claro. Entonces, atendiendo a lo que una escribana amiga me dijo: "lo que no está escrito no existe", como yo no tengo problema de que esto sea la verdad, en todo caso intenta ser la verdad de lo que yo viví, con sus luces y con sus sombras y el libro es eso. Tiene una parte que es la vinculación mía de hace más de 40 años con el turismo y tiene una segunda parte que son entrevistas que la prensa o estudiantes me realizaron para sus tesis entre 1990 y 2020, donde trato de fundamentar teóricamente qué fue lo que se desarrolló en la práctica.

¿Cómo pasó nuestro país, en esos años, de tener una actividad de veraneantes a una industria turística?

Lo que nosotros empezamos a mirar fue a cinco y 10 años para adelante, no vivir de temporada en temporada. Lo que tratamos de hacer fue lograr un mayor involucramiento de los sectores públicos y privados. Incluso y previo a la elección del 2010, Héctor Lescano (ministro de Turismo en esa época), promovió el Compromiso Nacional con el Turismo, donde justamente lo que se demostró es que es posible hacer políticas nacionales. Con la marca país (Uruguay Natural) ocurrió lo mismo, nosotros no la cambiamos, venía de la anterior administración de Jorge Batlle. Cuando en el trabajo prospectivo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se hizo un estudio de turismo, fue la primera vez que dentro de las ocho ramas fundamentales del desarrollo del Uruguay, se incorporó al turismo. Entonces esto, lo que trata de ser, es un material sobre el cual se pueda polemizar en concreto sobre las cosas que ahí están.

A partir de ese trabajo prospectivo de la OPP, ¿Uruguay comenzó a entender al sector turístico como divisas de exportación?

Por algo nosotros devolvimos el IVA sin pandemia argumentando que no exportábamos impuestos, pero además lo que hicimos fue pensar el turismo a nivel de todo el territorio asociado al desarrollo local. Hay muchas áreas en el Uruguay que se desarrolla el turismo.

¿Se refiere al turismo rural o al enoturismo?

Además, los haras, el avistamiento de naturaleza, el turismo náutico fluvial interno, la pesca, o sea todo un conjunto de cosas que ahora parece que lo descubrieron, pero que en realidad se trabajaron 15 años para que efectivamente tuvieran infraestructura que pudieran hacerlo.

¿Está conforme con esta recopilación? ¿Quedaron cosas por incluir?

Cosas afuera quedaron, pero lo que sí quedé fue impresionado de lo que habíamos hecho y eso importa. Eso fue un equipo, no fue una persona, fue un equipo.