Cámara/TBWA, la agencia más premiada de la Campana de Oro 2025: "La obsesión por los resultados de los clientes"

La 38ª edición de la Campana de Oro volvió a reunir a la industria publicitaria uruguaya en el salón de eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), donde la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo fueron reconocidos por la Cámara de Anunciantes del Uruguay (CAU).

En este marco, Cámara/TBWA se consagró como la agencia más premiada del certamen, en una edición que recibió más de 450 piezas inscritas entre agencias, productoras y anunciantes.

Para Marcelo Debernardi , CEO de Cámara/TBWA, el reconocimiento representa un hito que se sostiene en el tiempo. “Es la tercera vez que ganamos este premio en los últimos cinco años . Más que un logro puntual, es una confirmación y una consolidación de nuestro equipo", mencionó. " Nos gusta competir y ganar, pero lo más importante es la permanencia ”, agregó.

Consultado sobre qué distingue hoy a la agencia, Debernardi evita encasillar a Cámara/TBWA en un estilo creativo único. Por el contrario, destaca que la versatilidad es clave para no opacar la identidad de cada marca . “Cuando uno mira una publicidad y dice ‘esto es de tal o cual agencia’, ahí hay un problema. Quiere decir que la impronta de la agencia está por encima de la de la marca ”, señaló.

Lo que sí identifica a la compañía, aseguró, es una cultura fuertemente orientada al desempeño:

Tenemos una gran obsesión por los resultados. Las agencias somos valiosas siempre y cuando generemos suficiente valor agregado que se traduzca en buenos resultados para nuestros clientes Tenemos una gran obsesión por los resultados. Las agencias somos valiosas siempre y cuando generemos suficiente valor agregado que se traduzca en buenos resultados para nuestros clientes

WhatsApp Image 2025-12-02 at 5.18.30 PM (1)

IA, nuevas dinámicas y un cambio cultural profundo

En una industria que se reinventa año a año, la agencia apostó a una transformación interna centrada en tecnología y capacitación. Según Debernardi, la adopción de herramientas vinculadas a inteligencia artificial fue un factor clave. “Al igual que todas las compañías del mundo, estamos tratando de entender y aplicar nuevas herramientas para procesos más eficientes", expresó. Hace un año nos trazamos un objetivo prioritario: generar jornadas intensas de inducción para los casi 70 colaboradores de la agencia”, añadió.

Ese cambio cultural implica modificar la forma de trabajar, acelerar los procesos y adaptarse a nuevas tareas y roles dentro de la agencia. “La generación de contenido a escala, el análisis en tiempo real y la creación ágil son parte de una matriz de negocio que está cambiando", afirmó.

No debemos preocuparnos por la IA, sino ocuparnos de dominarla para potenciar las ideas concebidas por el talento humano No debemos preocuparnos por la IA, sino ocuparnos de dominarla para potenciar las ideas concebidas por el talento humano

Una industria en movimiento

La ceremonia organizada por la CAU —integrada en esta edición por Lucía Cabanas, Martín Gómez, Lucía Gutiérrez y Carolina Pastorino, con la coordinación de Norma Bueno— se consolidó como un punto de encuentro para marcas, agencias y productoras.

Las productoras premiadas fueron LA MAYOR (Audio del Año), CHOLO FILMS (Video del Año) y GALGO VFX (Animación del Año), mientras que Burger King se llevó el reconocimiento como Anunciante del Año en Comunicación Creativa.

Para Federico Lamaison, presidente de la CAU, el certamen “impulsa la excelencia del ecosistema publicitario y promueve el valor estratégico de la comunicación”. En tanto, Lucía Cabanas, presidenta de la Campana de Oro 2025, definió al evento como “una celebración del talento colectivo y una plataforma que pone en valor el trabajo de agencias, marcas y creativos”.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 3.07.48 PM (1)

Los desafíos que vienen

Luego de un año destacado, en Cámara/TBWA ya piensan en 2026. Para el CEO, el principal reto será interno. “Tenemos que seguir elevando nuestra propia vara. Optimizar procesos y fortalecer el clima laboral para que la gente tenga ganas de trabajar y generar ideas que impacten positivamente en las marcas”, subrayó.

La próxima edición ya tiene designado a su presidente: Martín Gómez, gerente de Marketing de Grupo Disco Uruguay.

En un escenario de cambios acelerados, la agencia más premiada de la Campana de Oro apuesta a un norte claro: combinar talento, innovación y estrategia para seguir demostrando que la creatividad uruguaya puede competir —y ganar— con identidad propia.