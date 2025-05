Concurso internacional de arquitectura premia con más de US$ 5.000 a proyectos que transformen edificios y espacios abandonados

Aunque el concurso está abierto a todo público y no exige formación profesional , las propuestas deberán ser funcionales, sensibles al entorno, económicamente viables y contemplar criterios de sostenibilidad . Los participantes pueden decidir libremente el nuevo uso del espacio —cultural, educativo, residencial, comercial o social— y deben justificar su elección.

3.jpg Buildner

El formato de entrega es un panel A2 apaisado, con información visual que permita comprender la intervención; las propuestas de diseño pueden desarrollarse individualmente o en equipos (máximo 4 miembros) y la correspondencia con los organizadores debe realizarse en inglés.

La fecha límite de la inscripción es el 24 de julio de 2025 y el diseño debe ser entregado el 2 de setiembre.

El ganador del primer lugar del concurso obtendrá un premio de unos US$ 5.600 aproximadamente y quienes obtengan el segundo y tercer lugar recibirán US$ 2.800 y US$ 1.100, respectivamente.

Además se entregará un premio de unos US$ 500 al proyecto más sostenible y seis menciones honoríficas.

Más allá de lo económico, los ganadores tendrán un alto nivel de visibilidad internacional mediante publicaciones en medios especializados, redes sociales y la plataforma oficial de Buildner, señaló la plataforma.

"En un mundo que enfrenta urgentes desafíos ambientales y espaciales, las soluciones más sostenibles podrían provenir no de nuevas construcciones, sino de la reinvención de lo existente. Esto implica repensar estructuras para que cumplan nuevos propósitos, satisfagan las necesidades contemporáneas y tengan un impacto positivo en sus comunidades", dijeron desde la organización del concurso.