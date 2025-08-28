De Colonia al mundo: jóvenes empresarios revelan cómo reinventar la forma de hacer empresa

La Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE Uruguay) presenta una nueva edición de Liderá el Cambio , el próximo viernes 5 de setiembre a partir de las 18:30 h , en la emblemática Plaza de Toros Real de San Carlos, Colonia .

Será la cuarta edición de este encuentro y el segundo de los tres eventos AJE Conecta 2025 (Maldonado, Colonia y Montevideo), que busca inspirar, conectar y potenciar a la comunidad empresarial joven de todo el país.

En esta ocasión, seis empresarios y empresarias uruguayos compartirán sus historias de transformación y liderazgo, mostrando nuevas formas de hacer empresa.

El evento cuenta con el apoyo de su main sponsor Movistar Empresas , junto a Banco Itaú, Handy, Cowork by Keyper, Sancor Seguros, Intendencia de Colonia, Medicina Personalizada, Plaza de Toros e INEFOP.

Una noche para conectar e inspirarse

“Liderá el Cambio” reunirá a más de 250 jóvenes empresarios y empresarias de diversos sectores, con el objetivo de consolidar un espacio de networking, inspiración y crecimiento colectivo. AJE reafirma así su compromiso de posicionar a Uruguay como un país emprendedor y de oportunidades.

Panel: Emprendimientos de Colonia:

El Panel de Emprendimientos de Colonia reúne a emprendedores y emprendedoras locales que están impulsando proyectos con identidad, innovación y fuerte impacto, este espacio busca visibilizar el talento emprendedor del departamento.

Juan Manuel Salvagno es Co-fundador de Renaciti, empresa uruguaya de soluciones tecnológicas para la gestión sostenible de residuos orgánicos.

Karina Celio es licenciada en Dirección de Empresas con énfasis en Agronegocios y trabaja en Granja La Cumbre, una empresa familiar que elabora quesos artesanales desde 1870 en Colonia.

Speaker Invitada: Giuliana Corbo

Giuliana Corbo es una reconocida líder en la industria de la tecnología que dirige hace más de siete años el crecimiento sostenido de Nearsure en toda América. Con una sólida trayectoria en tecnología, desarrollo de negocios y finanzas, también es miembro del Forbes Technology Council y participa activamente en iniciativas relacionadas con las mujeres en IT.

Speaker Invitado: Felipe Botello

Felipe Botello, fundador de Natural Bars, Planeta Pop, Naturola y NB Kids, es un emprendedor uruguayo nacido en Las Piedras, Canelones. Se especializa en el desarrollo de marcas y productos en el mundo de la alimentación, con foco en innovación, salud y experiencia de consumo.

Speaker Invitado: Gonzalo Noya

Gonzalo, es Socio de Xn, conferencista internacional y consultor en diversos temas. Desde hace más de 20 años lidera y gestiona organizaciones y equipos. Se destacó como gerente de Servicios de Tecnología y como director de los programas y proyectos grandes y exigentes de IBM Uruguay y Paraguay. Es autor del libro Algo + Grande. El poder del equipo para lograr lo imposible y de numerosos artículos.

Entradas a la venta en el siguiente link.