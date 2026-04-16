De líderes a voluntarios: cómo Grupo Bimbo convirtió su aniversario en un merendero para más de 100 niños junto a Techo

En el año que celebra su 20° aniversario en Uruguay, Grupo Bimbo resolvió desarrollar, en alianza con Techo y en el marco de su programa Buen Vecino, la construcción de un merendero comunitario en Barros Blancos , próximo a su centro de ventas.

El objetivo de la iniciativa fue crear un espacio seguro y adecuado , orientado a promover una alimentación saludable y brindar acompañamiento educativo a niños y niñas de la comunidad.

El merendero fue construido por cien líderes de la compañía , que se reunieron en la primera Junta de Líderes 2026, un espacio dedicado a analizar resultados, alinear la estrategia del negocio, reforzar el foco corporativo y reconocer el desempeño y compromiso de los equipos.

En noviembre de 2025, Grupo Bimbo se unió con la asociación civil Techo, enfocada en movilizar voluntariado para desarrollar soluciones de vivienda y hábitat para acondicionar una plaza en el barrio de Nueva Esperanza. A su vez, se construyó un salón comunitario en el centro juvenil La Juntada, ubicado en Pando, Canelones.

Este año, ambas organizaciones trabajaron en la construcción del merendero comunitario de Barros Blancos, en una acción que alcanza a más de 100 niños.

BV_TECHO

“Es un orgullo celebrar nuestra presencia desde hace 20 años en el mercado uruguayo con una iniciativa que no solo fortalece a nuestro equipo de trabajo, sino que también genera un impacto positivo en la comunidad. Agradecemos el apoyo de Techo y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes personifican nuestros valores solidarios, de eficiencia y mejora continua”, señaló Nelson Venegas, gerente general de Bimbo Uruguay.

Nelson Venegas, Ignacio Munoz y Alejandro Mirci Nelson Venegas, Ignacio Muñoz, Alejandro Mirci.

En tanto, Alejandro Mirci, gerente general de Negocios Congelados, destacó la importancia de seguir construyendo alianzas que potencien el impacto social de la compañía. “Es muy valioso poder sumarnos a este tipo de iniciativas, que acercan soluciones concretas a las comunidades y refuerzan el propósito de Grupo Bimbo de seguir alimentando un mundo mejor”, aseveró.

En su 20° aniversario en el país, Grupo Bimbo reafirma su filosofía de construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana.