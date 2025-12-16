De Montevideo al mundo: la impactante campaña de Burger King que arrasó en La Campana de Oro con siete grandes premios

La campaña “Bienvenido, Ronald”, desarrollada por Soul junto al equipo de Innvented para Burger King Uruguay , se convirtió en la gran protagonista de La Campana de Oro al obtener siete Grandes Campanas , el máximo reconocimiento del certamen. El trabajo fue el más premiado de la edición y consolidó a la agencia como uno de los referentes creativos del país.

La campaña fue distinguida con Gran Campana en TV +40 segundos, Innovación Digital, Medios Digitales, Campañas Integradas, PR, Producción de Sonido y Producción de Video, un logro poco frecuente que reafirma el impacto local e internacional de la propuesta.

“Para nosotros los premios son, sobre todo, un reconocimiento al trabajo de todo el año y de toda la empresa ”, afirmó Fernando Maldonado, CEO de Soul e Innvented , en diálogo con El Observador. “Detrás de una idea hay muchísima gente aportando su granito de arena. Lo vivimos como un logro colectivo”, agregó.

Según Maldonado, “Bienvenido, Ronald” marcó un antes y un después para Burger King Uruguay, tanto por su asociación como sponsor oficial de la AUF como por el tono y la ambición de la campaña. “Fue un hit histórico para la marca. Hacía tiempo que Burger King no hacía una apuesta tan fuerte en comunicación”, señaló.

Embed - Burger King - Bienvenido, Ronald.

El impacto trascendió fronteras. La pieza circuló en medios internacionales y tuvo una fuerte repercusión en redes sociales.

Vimos la campaña en diarios de Francia, entrás a TikTok y todo el mundo está hablando de la pieza. Es una masividad increíble Vimos la campaña en diarios de Francia, entrás a TikTok y todo el mundo está hablando de la pieza. Es una masividad increíble

1765893589407-captura-pantalla-2025-08-19-181712 Fernando Maldonado, CEO de Soul e Innvented.

El proyecto contó con la producción de Cholo Films, a la que Maldonado definió como clave para llevar la idea a un nivel cinematográfico. “La primera vez que vimos la pieza sentimos que era cine. Nadie dijo que había que cambiar nada”, destacó.

Cómo nació “Bienvenido, Ronald”

La idea surgió a partir de una anécdota durante las primeras conversaciones con Burger King y la AUF. “En una lista de posibles nombres apareció Ronald. Cuando me lo contaron, dije: ‘Ok, se llama Ronald’. Y ahí arrancó todo”, recordó el CEO de Soul.

Maldonado también subrayó el rol del equipo creativo y la confianza del anunciante. “Eugenia Altez, gerenta de Marketing de Burger King, se la jugó muchísimo para que esta campaña saliera. Fue un trabajo muy alineado, transparente y de mucha confianza”.

El rodaje implicó largas jornadas y el desafío adicional de trabajar con una figura pública. “Rodar con celebrities tiene sus particularidades, pero el proceso fue excelente y el resultado habla por sí solo”, afirmó.

Creatividad uruguaya con proyección global

Además del reconocimiento por la campaña, Innvented fue distinguida recientemente como mejor agencia independiente de Uruguay para Iberoamérica, un logro que Maldonado vincula con el momento de la industria local.

Uruguay tiene una creatividad increíble y camadas jóvenes que están pensando distinto. Competimos contra mercados mucho más grandes y aún así ganamos Uruguay tiene una creatividad increíble y camadas jóvenes que están pensando distinto. Competimos contra mercados mucho más grandes y aún así ganamos

Para el CEO, el talento per cápita sigue siendo una de las grandes fortalezas del país. “Con una población chica, el nivel creativo es altísimo. Eso se ve cuando salimos a competir afuera”, mencionó.

El desafío de la inteligencia artificial

Consultado sobre el impacto de la inteligencia artificial, Maldonado aseguró que Soul ya la utiliza como herramienta de productividad, pero marcó un límite claro. “Nos ayuda a ganar tiempo en tareas operativas para pensar ideas y estrategias. Lo que espero es que no se automaticen las ideas ni la personalidad”.

“Está buenísimo lo que se puede hacer con AI, pero la gente quiere seguir viendo gente”, reflexionó.

Mirando hacia adelante

Después de un año especialmente premiado, el objetivo de Soul es claro: sostener su identidad. “Nuestro mayor desafío es no traicionarnos a nosotros mismos. Venimos construyendo una cultura muy fuerte, con equipos comprometidos y orgullosos de lo que hacen”, indicó.

“Queremos seguir haciendo cosas que estén buenísimas, bajo nuestras propias reglas”, concluyó Maldonado.

Con siete Grandes Campanas y una campaña que ya forma parte del imaginario creativo reciente, “Bienvenido, Ronald” confirma que desde Uruguay es posible crear ideas con impacto global sin perder identidad.