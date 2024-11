De trabajar a demanda a asesorar uno de los proyectos viales más grandes de Uruguay: la trayectoria de Marcelo Pérez, socio director de AIC Economía

Empecé a trabajar en el mundo de la infraestructura en la Corporación Vial del Uruguay (CVU), la principal empresa de infraestructura del país. Luego de eso me fui a trabajar en CSI Ingenieros, que es una de las firmas de ingeniería más grandes del país y la región, un puesto en el que me enfoqué en trabajar en proyectos de transporte. Entre 2010 y 2014 pasé a ser el gerente de evaluación de proyectos de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Allí me tocó llevar adelante toda la estructuración de la unidad, el desarrollo de la primera cartera de proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) y tejer las relaciones institucionales. Esto llevó a que algunos organismos multilaterales, como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), me invitaran a participar de procesos similares en la región.