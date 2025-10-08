De un gesto en el carrito de compras a salvar vidas: la solidaridad que transformó la emergencia pediátrica del Pereira Rossell

La solidaridad de los clientes de Disco volvió a demostrar que, juntos, podemos mejorar la atención que reciben miles de niños y niñas de todo el país. La campaña solidaria organizada por Disco y la Fundación Amigos del Hospital Pereira Rossell reunió $1.792.012 , que en esta oportunidad serán destinados al Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP) para la compra de equipamiento médico de última generación –un ecocardiógrafo y un electrocardiógrafo– junto a insumos claves para fortalecer la atención.

Cada aporte de los clientes sumó para fortalecer el DEP, único centro de referencia pediátrico del subsector público, que recibe más de 55.000 consultas anuales de niñas, niños y adolescentes. Con la llegada de estos equipos, los diagnósticos se volverán más precisos, las decisiones podrán ser tomadas de forma más rápida y la calidad de la atención dará un paso adelante en beneficio de los pacientes.

“En la emergencia recibimos todos los días a niños con diferentes cuadros, algunos muy graves que exigen actuar de inmediato. El ecocardiógrafo nos da la posibilidad de detectar alteraciones al instante, sin necesidad de traslados, y el electrocardiógrafo es clave para estudiar desde recién nacidos hasta adolescentes con posibles trastornos cardíacos. Son herramientas que nos permiten ganar tiempo y calidad en cada atención”, destacó Patricia Dall’Orso, Jefa de la Emergencia Pediátrica del Pereira Rossell.

La campaña fue posible gracias al compromiso de miles de clientes que, con un gesto sencillo, eligieron colaborar en cajas tradicionales, Self Check-Out y también en compras online. El rol de los cajeros y cajeras fue decisivo: invitaron, motivaron y acompañaron a cada persona que decidió donar.

“Hace más de 20 años que trabajamos junto a la Fundación Amigos del Pereira Rossell y, en cada campaña, nos emociona ver cómo la solidaridad de nuestros clientes y equipos se transforma en mejoras concretas para cientos de niños del hospital pediátrico de referencia del país. Este esfuerzo colectivo demuestra que cuando la comunidad se une, el impacto trasciende y cambia realidades”, afirmó María Inés Lorenzo, responsable de RSE de Grupo Disco Uruguay (GDU).

Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La sinergia entre Disco y el Hospital Pereira Rossell se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en concreto al número 3, que es Salud y Bienestar.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.