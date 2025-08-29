Cómo un aporte de 5 pesos en Disco hace la diferencia en la emergencia pediátrica del Pereira Rossell

Desde este miércoles 27 de agosto y hasta el domingo 21 de septiembre, los locales de Disco en Montevideo, Canelones, Maldonado y San José llevarán adelante una nueva edición de la tradicional campaña solidaria en apoyo al Hospital Pereira Rossell.

Este año, los fondos recaudados se destinarán al Departamento de Emergencia Pediátrica (DEP), con el objetivo de adquirir equipamiento médico de última generación- un electrocardiógrafo y un ecocardiógrafo- y otros insumos necesarios para mejorar la atención de los niños, niñas y adolescentes que consultan en situaciones de urgencia y emergencia.

El DEP recibe más de 55.000 consultas anuales de usuarios de ASSE y es el único centro de referencia pediátrico del subsector público. La compra de los nuevos equipos permitirá afinar el diagnóstico y mejorar la calidad de atención de los pacientes graves o críticos.

“En el departamento de emergencia del hospital Pereira Rossell consultan muchos niños al día con dolencias diferentes, algunas graves que requieren una atención rápida y eficiente. Contar con un ecocardiógrafo nos permite visualizar alteraciones a pie de cama del paciente y actuar en forma inmediata, evitando traslados y ganando tiempo y calidad en la atención. El electrocardiógrafo, en tanto, es imprescindible para evaluar niños de todas las edades, incluso recién nacidos, donde pensamos que puede existir un trastorno del ritmo cardiaco o una afección que pueda afectar el corazón”, señaló Patricia Dall’Orso , Jefa de la Emergencia Pediátrica del Pereira Rossell.

¿Cómo colaborar?

Los clientes de Disco pueden sumarse a la campaña realizando un aporte voluntario de $5 al momento de abonar sus compras en cualquier local de la cadena, tanto en las cajas tradicionales como en las Self Check-Out, así como en las compras online.

“Desde hace más de 20 años, esta alianza con la Fundación Amigos del Hospital Pereira Rossell nos ha permitido colaborar con distintas áreas del hospital pediátrico, aportando insumos y equipamiento que impactan de forma directa en la calidad de atención de miles de niños y niñas. Cada campaña solidaria demuestra que, gracias al apoyo de nuestros clientes y colaboradores, es posible generar mejoras concretas en un centro de referencia para todo el país”, señaló María Inés Lorenzo, responsable de RSE de Grupo Disco Uruguay (GDU).

Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La sinergia entre Disco y el Hospital Pereira Rossell se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular al número 3: Salud y Bienestar.

Los ODS fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad al 2030.