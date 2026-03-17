De Uruguay al mundo: los avances en radioterapia que marcaron la primera convención de RT International
Punta del Este reunió a referentes globales en radioterapia, con avances y validaciones internacionales que posicionan a Uruguay en la alta precisión oncológica
17 de marzo 2026 - 16:25hs
Los días 13 y 14 de marzo, Punta del Este fue escenario de la primera Convención de RT International Institute, un encuentro que reunió a médicos, físicos médicos y técnicos de radioterapia de todo Uruguay junto a referentes de algunos de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo.
El evento, desarrollado en el Grand Hotel, combinó instancias académicas, workshops clínicos y anuncios estratégicos que posicionan a la institución —y al país— como un actor emergente en el desarrollo regional de la radioterapia y la radiocirugía de alta precisión.
Uno de los principales hitos fue la validación de tratamientos de radiocirugía estereotáctica (SRS) a través del RQA Lab de UT MD Anderson Cancer Center, un respaldo técnico internacional de alto nivel que marca un antes y un después para este tipo de procedimientos en Uruguay. Además, durante la convención se llevaron adelante procesos intensivos de verificación en patologías de pulmón, próstata y columna, cuyos resultados se encuentran actualmente en evaluación.
Según destacaron especialistas de MD Anderson, se trató de una experiencia inédita a nivel global, al realizarse cuatro procesos de validación y verificación en simultáneo.
Formación de especialistas con respaldo internacional
En paralelo, se anunció una alianza estratégica con el Memorial Sloan Kettering Cancer Center para el desarrollo de programas de formación en física médica. La iniciativa, liderada por el referente internacional César Della Biancia, buscará capacitar técnicos y especialistas mediante tecnologías de vanguardia y modelos educativos 4.0 y 5.0, incorporando herramientas basadas en inteligencia artificial.
Otro de los anuncios relevantes fue la incorporación de nuevas plataformas tecnológicas de Brainlab, orientadas a optimizar la precisión de los tratamientos. Entre ellas se destacan soluciones avanzadas para planificación en neurooncología y sistemas de guiado por superficie que permiten mejorar el posicionamiento del paciente e incorporar técnicas como la inspiración profunda mantenida, especialmente útil en cáncer de mama.
La convención también abrió la puerta a nuevas líneas de investigación y aplicación clínica. En colaboración con especialistas internacionales, RT International avanzará en el uso de radioterapia para tratar trastornos neurológicos funcionales, como el temblor parkinsoniano y la neuralgia del trigémino, ampliando así el alcance de estas terapias más allá del campo oncológico.
Workshops clínicos: enfoque en casos reales
El programa académico se estructuró en cuatro workshops enfocados en mama, próstata, pulmón y sistema nervioso central, donde se analizaron casos clínicos reales y se abordaron distintos escenarios, desde estadios iniciales hasta situaciones de enfermedad oligometastásica.
RT International Institute integra la experiencia de instituciones como el Hospital Británico, Blue Cross & Blue Shield del Uruguay y Swiss Medical Group de Argentina, junto al enfoque innovador de Precision Health Group. La institución cuenta con equipamiento de última generación, entre ellos el sistema Varian Edge de Varian Siemens Healthineers, considerado uno de los más avanzados a nivel mundial por su capacidad de administrar dosis con alta precisión y monitorear en tiempo real el movimiento tumoral.
Uruguay, en el mapa regional de la alta precisión
Con este conjunto de avances, alianzas y desarrollos tecnológicos, RT International Institute reafirma su apuesta por la innovación, la formación de profesionales y la excelencia en el tratamiento oncológico, consolidando a Uruguay como un polo emergente en radioterapia y radiocirugía de alta precisión en la región.