Emprendedores uruguayos crearon asistente para organizar viajes a medida por Whatsapp y ya operan en Uruguay, Argentina y Chile

El trabajo de varios días en tres minutos. Esta fortaleza de la inteligencia artificial que se replica en distintos sectores de actividad llegó a los viajes y dos emprendedores uruguayos decidieron explotarla poniendo foco en ser un asistente personal para los viajeros que no buscan solo los clásicos paquetes de sol y playa e imaginan experiencias únicas.

Con este foco en la hiperpersonalización de los viajes Justin Graside decidió poner manos a la obra en Volamos.com luego de notar en una charla con quienes serían sus primeros inversores ( Matias Colotuzzo y Santiago Pehar ) la existencia de un nicho sin atender. Para probarlo decidió hacer una prueba piloto casera. Tomó las 10 agencias de viaje que estaban mejor posicionadas en Google para Uruguay, Argentina, Chile y también México y les envió la misma solicitud de cotización personalizada. No todas contestaron, pero entre las que lo hicieron ninguna le respondió antes de las 24 horas. Esa fue la comprobación de que existía en el mercado una necesidad insatisfecha que él con Volamos.com podía resolver.

Para ejecutar su idea requirió de la inversión pre-semilla de los inversores ángeles Federico Lavagna (El Viajero Hostels), Christian Van Der Henst (Platzi), Conrado Viña , Juan Saavera , Florencia Pucciano , Martin Huczeneker , Andrés Huczeneker , Martín Gil (Akoomi, No Te Va Gustar) y Robert Campbell por US$110.000. Graside creó un MVP (producto mínimo viable, por sus siglas en inglés) que fue lanzado a comienzos de 2025 y cosechó buenas reacciones del mercado a usar Whatsapp como canal transaccional para armar y comprar viajes . Meses después se sumó como socio y CTO Manuel Mongelós y, a mediados del año pasado, la empresa salió oficialmente al mercado con un producto innovador.

INNOVACIÓN De estacionamientos para shows al desembarco en Punta del Este: los planes de la app que conecta propietarios con usuarios de garajes

"Volamos.com se enfoca mucho en entender qué le gusta a la persona, cuáles son sus intereses y presupuesto para armar un viaje personalizado", sostiene el CEO y destaca que además del viaje en sí, el asistente propone experiencias alineadas al perfil del cliente para hacer su viaje aún más especial.

"Por IA procesamos todos esos matices en tiempo real como no lo podría hacer nunca un agente de viaje a partir de cada interés", comenta el emprendedor que fuera socio de la travel tech ViaxLab entre 2022 y 2024.

La agencia se caracteriza también por dar una respuesta rápida a los pedidos y cotizaciones, derivando al usuario a un sitio web específico para él con los detalles del viaje. En consultas realizadas a sus agentes para esta ocasión por Café y Negocios, la demora aproximada por cotización fue de tres minutos y la respuesta a consultas puntuales fue inmediata o demoró un máximo de un minuto.

"Para los paquetes estándar quizás consigan un mejor precio en una agencia tradicional", dice Graside aunque pondera que su búsqueda en tiempo real le permite a los interesados conocer de primera mano la disponibilidad de los vuelos y hospedajes para encontrar combinaciones de precios beneficiosas.

Para el cofundador de Volamos.com en la industria hay "oportunidades para todos". "No porque estén los Despegar o porque Google esté entrando en la industria travel no hay lugar para otros", señala el referente de Volamos.com.

En esta línea, sostiene que las agencias tradicionales si bien están entrando en la era de la personalización, no pueden descuidar su negocio principal que son los destinos más masivos- y rentables-. "Sí creo que las empresas tecnológicas grandes pueden ser una amenaza, como Google, que ya arma itinerarios” y de a poco comenzará a incluir opciones de reservas. Sin embargo, desde su óptica, las grandes tecnológicas pierden pie cuando se trata de cotizaciones a medida. "Volamos.com tiene una oportunidad muy grande en diferenciarse por ser un producto específico de viajes donde tiene incentivos para entender el perfil del viajero, que esas empresas no tienen porque son más generalistas", apunta.

En este contexto de alta competencia y con la mira puesta en un producto boutique, resolver el desafío técnico era fundamental para el emprendimiento: "Si uno viene y tiene una mala experiencia, se va a ir", apunta el emprendedor. En este sentido, una brecha a sortear fue la dificultad técnica de la IA para sostener conversaciones a largo plazo. "Un estudio de Expedia revela que el proceso de compra de un viaje demora, en promedio, unos 71 días, en esos días hay muchas idas y vueltas y que la IA lo entendiera y se acompasara a eso fue un desafío", recuerda.

Metas y oportunidades

Para Graside, Volamos.com también abre un abanico de oportunidades a los viajeros que habitualmente toman las opciones más masivas del mercado sin atender a otras que pueden ajustarse a su perfil. "En opciones de playa muchos pensaban que solo podían ir a Punta Cana y Cancún y a veces le terminábamos recomendando otra opción que les gustaba".

En los últimos dos meses del 2025 Volamos.com hizo 5.319 cotizaciones y vendió unos US$ 60.000 en viajes sobre todo a Brasil, Europa y Norteamérica.

Para su cofundador uno de los puntos fuertes del negocio está en la cercanía de los usuarios con los agentes de IA a través de Whatsapp. "A veces en las grandes plataformas se sienten un poco intimidados" o prefieren no escribirle varias veces a su agente de viajes para no resultar insistentes. "Hay gente que cuenta cosas muy íntimas, familiares o personales, que no se lo contaría a alguien de una agencia. Ese agente privado, personal-y confidencial- para su viaje no lo puede encontrar en otro lado", describe el titular de la agencia de uruguayos que tiene su centro operativo, y su registro, en Chile.

Como es habitual en este tipo de negocios, su modelo es de revenue share, es decir que cobra una comisión por reservas, "todo el asesoramiento es gratuito", indica el titular de la empresa.

Para el 2026 la firma apuesta a levantar una nueva ronda de inversión y a vender entre uno y dos millones de dólares en viajes al tiempo que se posiciona en conversational travel (viajes conversacionales) en toda América Latina. “Estamos trabajando mucho en reforzar la confianza, el desafío tecnológico lo cumplimos y también la captación de clientes, ahora hay que fortalecer la marca”.