Espumantes desde $ 499 y hasta $ 85.000: ¿con qué brindan los uruguayos en este fin de año?

El descorche no pierde su magia . A horas de las doce y el comienzo de un nuevo año los espumosos son las vedettes en las mesas uruguayas. Alejandro Domínguez, director de Iber explica a Café y Negocios cuáles son los más elegidos en las fiestas, en qué rango de precios se encuentran y qué otras bebidas se suman a los festejos de verano.

"La bebida por excelencia es el espumoso", destaca Domínguez y detalla que el comúnmente llamado "champagne" es una denominación de origen de la región del noreste de Francia. Esa venta que reconoce zafral impone un desafío al momento de la compra, pues los consumidores deben distinguir entre sus variedades y dilucidar cuál se ajusta más a su gusto.

Desde la visión del director de Iber, en Uruguay suelen preferirse las bebidas dulces y en espumosos el clásico y más demandado es el brut , que aunque no es el más dulce, sí es el término medio de la gama de espumantes que van desde el demi sec-el más dulce- al extra brut- el más seco- pasando por el brut y el brut rosé-que suma pinot noir para darle un toque de color rosa y un cuerpo más frutal-. "Al que le gusta el vino y es más especializado, por lo general, le suele gustar mas el seco", indica el director de Iber.

En diciembre las ventas de bebidas alcohólicas aumentan hasta cuatro veces con respecto a otro mes del año, sostiene Domínguez y en espumosos este crecimiento "es exponencial". De hecho las ventas de este tipo de bebidas en Iber crecieron un 10% en diciembre de 2025 con respecto al mismo mes del año anterior.

Dentro de la categoría hay una amplia variedad de productos y, por consiguiente, de precios. "Hay desde un espumoso argentino Pascual Toso que sale $ 499 hasta una champagne Salon de $ 85.000", cuenta Domínguez. El director destaca también a la bodega nacional especializada en espumosos Paa que tiene una muy amplia gama de productos y su precio es de $ 790.

A la hora de su elaboración, el experto explicó que hay dos métodos para hacer el famoso champagne. El vino base que da origen a todo espumoso puede tener una segunda fermentación-que es lo que da la efervescencia- en botella, este es el modo de la bodega Paa, por ejemplo y también se utiliza el método Charmat- por ejemplo en la bodega Pascual Toso- que hace esa segunda fermentación en tanque y, luego, embotella.

De la denominación de origen del champagne hay botellas desde $3.500 (de etiqueta Nicolas Feuillatte), Pommery a $ 5.900 o el champagne favorito de Winston Churchill de Pol Roger que lleva el nombre del primer ministro del Reino Unido por su particular afición a esta bebida espumosa. La botella vale $ 24.000.

Las nuevas -y viejas- bebidas que acompañan al espumoso

El Aperol Spritz es una de las bebidas que gana terreno en las mesas de verano e incluso para brindis en las fiestas. Domínguez destacó que el trago ya pronto- que se elabora combinando Aperol, espumoso y agua con gas o Sprite- viene en algunas versiones como Spritz de Federico de Alvear ( $ 399) o el de la bodega Paa ($ 550).

Otro que suma adeptos y desde la visión de Domínguez le compite cada vez más de cerca a la cerveza en verano, es el vermouth. "Históricamente era muy popular, después desapareció un poco y en estos últimos años está en auge, sobre todo entre la gente joven", resalta. Esta bebida tiene también dos estilos, el más moderno que combina vino con ajenjo, botánicos, hierbas y frutas y "da mucha importancia al vino base", indica Domínguez y pone como ejemplo a la marca La Fuerza ($ 890) . Y, por otro lado, el vermouth tradicional que busca un vino neutro y que el sabor sea aportado por lo que se le añade, uno como este sería el Maledetto ($ 545).

En el inicio de la temporada Domínguez pronostica un impulso cada vez mayor del vino blanco Albariño cuya performance viene en ascenso. "Es una variedad gallega que se plantó en Uruguay hace 20 años. Al igual que en Galicia en Uruguay hay un clima muy húmedo y el exceso de humedad puede generar riesgos de enfermedad de hongos en el viñedo. El Albariño demostró ser una variedad bastante resistente a la humedad y está creciendo mucho, cada vez hay más bodegas nacionales que la elaboran y tiene muy buena aceptación en el público", reconoce el director de Iber.

En esta cepa el precio también es variable, la línea Carreira, por ejemplo, vale $ 590, pero la misma bodega tiene una selección de una parcela que produce solo 650 botellas y vale $ 1.190. También se encuentran albariños importados de Galicia como Paso Barrantes cuyo precio es de $ 4.900.

A propósito, el titular de Iber que trabaja con más de 2.000 etiquetas de vino asegura que el uruguayo tiene un paladar cada vez más sofisticado. “Bajó el consumo, pero aumentó la calidad. La gente toma menos pero busca tomar mejor”, subraya Domínguez y destaca que “cada vez más se busca una experiencia y no tomar por tomar”.

¿Su recomendación para fin de año? Domínguez apuesta por la botella Magnum de litro y medio de la bodega Paa ($ 1.650). “Tiene una burbuja más fina y elegante”, resalta y señala “personalmente prefiero el extra brut”. Además de su sabor y sus burbujas, Domínguez recomienda esta botella “ostentosa” que resulta especialmente atractiva para ámbitos festivos y donde hay muchas personas para brindar.