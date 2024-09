Un ícono de EEUU, Nueva York: donde todo se puede, donde dan ganas de no dormir, celebra 400 años

¿Ahí puede uno cruzarse con una celebridad en un hotel en Midtown? Sí, pasa.

¿Y disfrutar de unos tacos mientras se navega por el Hudson por delante de la Estatua de la Libertad? También.

¿Es posible aprovechar rebajas de hasta el 70% en un outlet en Staten Island? Claro, se puede.

¿Y degustar una cena en un restaurante de esos que se ven en las películas por unos US$ 30? Es posible.

¿Pasarla bien en sitios deslumbrantes sin pagar ni un dólar? Claro, acá van solo cinco ejemplos: caminar por la High Line, visitar la Little Island, pasar el día en Central Park, cruzar a pie el puente que une Brooklyn con Manhattan y caminar por el área cercana al Occulus, donde hay mucho más que el majestuoso memorial del 11 de septiembre.

¿Hacer playa? Sí, también hay playas en NYC.

Como hice en una crónica anterior, a continuación les cuento sobre algunos sitios a los que no dudaría en regresar.

South Beach.jpg South Beach, en Staten Island. nyctourism.com

Unisphere.jpg Unisphere, en Flushing Meadows, Queens. nyctourism.com

Bronx Zoo Flamingos.jpg El zoológico, en el Bronx. nyctourism.com

Grand Army Plaza.jpg Grand Army Plaza, en Brooklyn. nyctourism.com

Martinique + The Bronze Owl, encanto en el corazón de NYC

Uno de los beneficios que tiene hospedarse en el hotel Martinique es su privilegiada ubicación, a pocos minutos (yendo a pie) del Empire State Building, del Madison Square Garden y la Penn Station, de Macy’s y de la estación del subte en la calle 34.

Inspirado en el diseño de los grandes castillos del Valle del Loira (Francia), Martinique New York –Curio Collection by Hilton– brinda un acceso rápido para explorar la ciudad o el región circundante.

El hotel Art Deco, de 126 años, presenta 504 habitaciones y suites, también un fitness center muy bien equipado, entre otros servicios.

Los huéspedes pueden disfrutar de múltiples opciones gastronómicas en el lugar, por ejemplo The Press Club Grill (asador de inspiración italiana dirigido por el chef Franklin Becker), Early Edition Espresso Bar y el restaurante Noksu, con destaque para The Bronze Owl, elegante y sensual salón que recrea la vida nocturna de los años 70, con un vibrante bar de cócteles seleccionados y platos cuidadosamente elaborados y presentados (valen mucho la pena las berenjenas a la parmesana, por US$ 14).

Volviendo al hotel, nada de quedarse quietos quienes lo conducen, hay desafíos trazados: una tienda de dulces, un salón de postres y un bar de karaoke.

Fue allí, en el hall del Martinique, que presencié una sesión de fotos con la tenista china Zheng Qinwen, quien se alistaba para participar en el US Open y amablemente saludó a todos con quienes se cruzó.

¿Dónde? 49 West 32nd St

Precio: desde US$ 277 la habitación por noche

Más datos: hilton.com/es/hotels/nyccuqq-martinique-new-york-on-broadway

Martinique Exterior with ESB 2.jpg El Martinique, delante del Empire State Bulding.

Lobby Angle 2.jpg Hotel Martinique, en el corazón de NYC.

IMG_2315.jpg Hotel Martinique, en el corazón de NYC. Juan Samuelle

IMG_2462.jpg Zheng Qinwen, previo al US Open, en el hall del Martinique. Juan Samuelle

BronzeOwl_PCG_Interiors--reduced.jpg The Bronze Owl.

BronzeOwl-30.jpg The Bronze Owl.

400 años en un edificio

Considerando la conmemoración de los 400 años de la fundación de la ciudad, es adecuado al visitar Nueva York poner el foco no solo en el cautivante Times Square y otras emblemáticas propuestas; respecto del proceso fundacional, vale indicar la visita al museo de la Sociedad Histórica de Nueva York.

Los 11 fundadores de New-York Historical Society vivieron los años turbulentos de la Revolución Americana y la ocupación británica de Nueva York. Creían, pues, que los neoyorquinos debían tomar medidas para preservar la evidencia de su historia y gracias a esa actitud los visitantes de este majestuoso edificio pueden disfrutar de una vasta colección de arte, objetos, artefactos y documentos, así como programas de actividades que demuestran una amplia comprensión de la historia y su papel central en la explicación de la actualidad de Nueva York.

Exposiciones innovadoras, colecciones excepcionales, películas inmersivas y otros contenidos son un encanto en el primer museo de Nueva York, lindero al American Museum of Natural History y al Central Park, por lo cual es conveniente vincular la visita a esos tres espacios.

Un salón dedicado a la mujer como protagonista de la historia de la ciudad; una galería de fotos de los 46 presidentes de la nación a la espera de colocar una segunda de Donald Trump o la de Kamala Harris; poder tomarse una foto en la recreada Oficina Oval de la Casa Blanca; un piso en el que los niños pueden conocer cómo crecían, jugaban e incluso trabajan en décadas y siglos pasados; y la impresionante exposición de lámparas Tiffany son apenas algunos ejemplos de los encantos.

¿Dónde? 170 Central Park West at Richard Gilder Way (77th Street)

Precio: US$ 22

Más datos: nyhistory.org

IMG_2327.jpg New-York Historical Society. Juan Samuelle

IMG_2360.jpg New-York Historical Society. Juan Samuelle

IMG_2343.jpg New-York Historical Society, galería de presidentes de Estados Unidos. Juan Samuelle

IMG_2356.jpg New-York Historical Society, recreación del Salón Oval. Juan Samuelle

La Barca Cantina, tacos y skyline en el Hudson

¡Si habrá curiosidades para descubrir y aprovechar en Nueva York, y no solo en tierra!

La Barca Cantina es el único restaurante mexicano flotante de la ciudad, un modo particularmente atractivo para recorrer el río Hudson (y pasar bien cerquita de la Estatua de la Libertad).

Con áreas interiores y cubiertas exteriores, bares y una atención bien cálida, el barco navega varias veces al día, lo que permite a los huéspedes comer y beber mientras disfrutan de la mejor vista del mundo: el horizonte de Nueva York desde el río Hudson.

¿Referencias de precios de la carta? Cuatro quesadillas de queso y carne por US$ 20 y US$ 20 un carajillo son una combinación perfecta.

¿Dónde? Pier 81 West 41st St

Precio: US$ 25 (no incluye el costo de la consumición)

Más datos: labarcacantina.com

IMG_2466.jpg La Barca Cantina. Juan Samuelle

IMG_2487.jpg La Barca Cantina. Juan Samuelle

IMG_2484.jpg La Barca Cantina. Juan Samuelle

IMG_2513.jpg La Barca Cantina. Juan Samuelle

La Barca Cantina La Barca Cantina Juan Samuelle

El futuro ya: Mercer Labs

Es difícil trasladar lo que se siente, con pocas horas de diferencia, visitar uno de los museos que rinden tributo a los 400 años de Nueva York y el Mercer Labs, Museo de Arte y Tecnología inaugurado este año en el Bajo Manhattan (21 Dey Street), fundado por Michael Cayre y Roy Nachum.

Se trata de un ámbito en el que hay 15 espacios expositivos, ambientando experiencias multisensoriales interactivas, con sonido en 4D, salas infinitas con espejos LED y proyecciones de 16K, donde se reinventa la relación simbiótica entre arte y tecnología donde, bajo la dirección creativa de Nachum, creativos y artistas crean contenido en el que el arte humaniza la tecnología.

En el centro de su misión, Mercer Labs es un laboratorio interno, conocido como Mercer Studio, que facilita un intercambio continuo entre artistas, músicos y creativos y pone la colaboración a la vanguardia. Mercer Labs presenta actualmente Limitless, la exposición inaugural de Nachum, una transición entre la narrativa y la abstracción, invitando a la exploración de lo intrincado espacial.

Los espacios disfrutados: the window; the map; 4D sound; infinite; the dragon; the cave; pneumatic transmission; ecosystem; drawing station; ball pond; freedom; the game; archetype; y the music box.

¿Dónde? 21 Dey St

Precio: US$ 46

Más datos: mercerlabs.com

ML_Building_1.jpg Mercer Labs, Museo de Arte y Tecnología.

image00004.jpeg Mercer Labs, Museo de Arte y Tecnología.

IMG_2663.jpg Mercer Labs, Museo de Arte y Tecnología. Juan Samuelle

Embed - mercer labs transports visitors into the dreamworld of artist roy nachum

Mercer Labs Mercer Labs Juan Samuelle

Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden

Pasar de Manhattan a Staten Island vía ferry es ya un paseo recomendable (y sin costo).

Ya al otro lado de la bahía la cita prometía y cumplió: Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden es el resultado de más de cuatro décadas de restauración y desarrollo para convertir un asilo de ancianos del siglo XIX para marineros en un centro de arte regional, jardines botánicos y parque público.

Es un lugar donde la historia, la arquitectura, los jardines, la agricultura, las artes visuales y escénicas y la educación se unen para brindar una experiencia dinámica para todas las edades.

Snug Harbor, filial del Smithsonian, consta de 28 edificios, 14 jardines botánicos distintivos, una granja urbana, humedales y terrenos para parques en un campus único, gratuito y abierto.

Seis de las estructuras originales de Snug Harbor fueron los primeros lugares designados como puntos de referencia por la Comisión de Preservación de Puntos de Referencia de la Ciudad de Nueva York en 1965, entre ellas el majestuoso Main Hall (construido en 1833) y el Music Hall (construido en 1892), una de las salas de conciertos más antiguas de la ciudad de Nueva York.

Catorce jardines distintivos se extienden por todo el campus e incluyen el célebre New York Chinese Scholar's Garden (un encanto dentro de tantos encantos en ese lugar).

Snug Harbor es sede del Newhouse Center for Contemporary Art, el Staten Island Museum, el Staten Island Children's Museum, la Noble Maritime Collection (totalmente recomendable cada uno de sus pisos y especialmente el camarote del capitán recreado en su interior), el Art Lab, la Children's Harbor Montessori School y el Staten Island Conservatory of Music.

¿Dónde? 1000 Richmond Ter, Staten Island

Precio: US$ 5

Más datos: snug-harbor.org

IMG_2739.jpg Noble Maritime Collection.

IMG_2733.jpg Noble Maritime Collection. Juan Samuelle

IMG_2741.jpg Noble Maritime Collection. Juan Samuelle

IMG_2740.jpg Noble Maritime Collection. Juan Samuelle

IMG_2753.jpg New York Chinese Scholar's Garden. Juan Samuelle

IMG_2758.jpg New York Chinese Scholar's Garden. Juan Samuelle

IMG_2762.jpg New York Chinese Scholar's Garden. Juan Samuelle

New York Chinese Scholar's Garden New York Chinese Scholar's Garden Juan Samuelle

A un viaje en ferry, buenas compras en EO

Previo al regreso a Manhattan, ¿cómo no aconsejar disfrutar de Empire Outlets, a un minuto nada más de la terminal del Staten Island Ferry?

Si hay un ámbito comercial construido en un sitio estratégico, es el ejemplo perfecto.

Estrenado en 2019, sobre la costa, ofrece vistas panorámicas del impresionante horizonte de Manhattan, junto al parque comunitario SIUH, sede del recién formado equipo de béisbol profesional estadounidense Staten Island Ferryhawks, muy próximo además a otras atracciones: el museo nacional del faro, el centro cultural del puerto, el jardín botánico y el museo infantil.

Ir y volver ya es un disfrute, utilizando el ferry que es gratuito (el trayecto dura 20 minutos y los barcos salen cada 30 minutos o poco más, según la hora del día), utilizado por 25 millones de personas al año y señalada como la atracción turística número tres en Nueva York, una ciudad que es visitada cada año por cerca de 70 millones de personas.

Y ni que hablar que hay decenas de opciones para compras a precios muy convenientes, por ejemplo GAP, Guess, Levi’s, Nike, H&M, Old Navy, Banana Republic. Pude ver que los descuentos llegan al 70%, en ciertos casos.

Todo eso de la mano de las correspondientes propuestas gastronómicas.

¿Dónde? 55 Richmond Ter, Staten Island

Más datos: empireoutlets.nyc

AERIAL IMAGES (27)-Edit-edit.jpg Empire Outlets.

AERIAL IMAGES (43)-Edit-edit.jpg Empire Outlets.

AERIAL IMAGES (1)-Edit-edit.jpg Empire Outlets.

IMG_2778.jpg Empire Outlets. Juan Samuelle

Ferry Staten Island Ferry Staten Island Juan Samuelle

Copa Airlines: durmiendo en las nubes

Como mencioné, esta experiencia en Estados Unidos la disfruté desde Carrasco y hasta el regreso, gracias a Copa Airlines.

En diálogo con integrantes de la tripulación me enteré de una de sus últimas innovaciones, “dormir en las nubes”: las aeronaves Boeing 737-MAX cuentan con una experiencia de clase ejecutiva renovada, la Clase Ejecutiva Dreams, con asientos totalmente reclinables y un confort ideal que se basa en un conjunto de atenciones, para el cuidado personal, en la alimentación y para entretenerse a bordo, por ejemplo.

Este servicio diferencial se añade el recomendable en la clase Económica (con la propuesta allí denominada Copa Showpass), con el plus de la sección Economy Extra, ubicada al principio de la cabina.

Y, como ya recomendé, aprovechá la propuesta denominada Stopover, vale la pena al ir o al volver quedarse un buen rato en Panamá.

Copa 2.jpg Aeropuerto Internacional Tocumen, en Panamá, de primer mundo tras el estreno de la imponente T2. Copa Airlines

Copa 1.jpg De viaje hacia otro destino, o al volver... Stopover en Panamá, una propuesta ventajosa. Copa Airlines

Ahora, en el cierre de esta crónica, algunas postales más de Nueva York.

Brooklyn Bridge Park.jpg Brooklyn Bridge Park. nyctourism.com

Central Park.jpg Central Park. nyctourism.com

Coney Island.jpg Coney Island. nyctourism.com

Huddlestone Arch.jpg Huddlestone Arch. nyctourism.com

New York Harbor.jpg New York Harbor. nyctourism.com

Roosevelt Island.jpg Roosevelt Island. nyctourism.com

St George.jpg St George. nyctourism.com

Staten Island Ferry.jpg Staten Island Ferry. nyctourism.com

Times Square.jpg Times Square. nyctourism.com