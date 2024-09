Nueva York, el destino turístico clásico y renovado de las "100 (o más) cosas que no puedo dejar de hacer..."

Previo a viajar a un sitio por primera vez (también si ya se lo conoce) es útil googlear “qué 10 cosas no puedo dejar de hacer en… (ponga el destino que prefiera)”. En el caso de Nueva York, destino turístico clásico y constantemente renovado , hace falta otro cero ... incluso no fallo si afirmo que hay centenares de atracciones.

También a Copa Airlines: hizo que disfrutar del viaje tuviera un comienzo y un final en el aeropuerto de Carrasco, no solo en NYC.

Lower Manhattan Battery Park.jpg The Oculus, estación de transporte y centro comercial en el Bajo Manhattan. Julienne Schaer/NYC Tourism + Conventions

Lower Manhattan Battery Park.jpg Lower Manhattan Battery Park. Molly Flores/NYC Tourism + Conventions

La casa ideal en Lower East Side

¿El hogar que se nos eligió? Uno que ni se duda en recomendarlo: Moxy Lower East Side, en el corazón del icónico Lower East Side de Nueva York.

En uno de esos estratégicos barrios en notorio proceso de revitalización, abraza el espíritu rebelde del vecindario y satisface cada demanda, con 303 habitaciones y cinco establecimientos de bebidas y comidas creados en colaboración con Tao Group Hospitality para quienes quieran pasarla muy bien sin salir del hotel: el restaurante japonés Sake No Hana; el salón de piano Silver Lining; la discoteca subterránea Loosie's; el bar en la azotea The Highlight Room; y The Fix, una cafetería y bar en el vestíbulo.

¿Más ventajas? Está a poquitos minutos caminando del corazón de un par de sitios de tal relevancia que ahí se detiene sí o sí el bus turístico Hop On Hop Off: Little Italy y Chinatown.

¿Dónde? 145 Bowery

Precio: desde US$ 179 la habitación por noche

Más datos: moxylowereastside.com

Dusk Exterior Hero.jpg Moxy Lower East Side. Michael Kleinberg

King Executive City View Hero .jpg Moxy Lower East Side. Michael Kleinberg

IMG_2009.jpg Moxy Lower East Village. Juan Samuelle

Cenar en una catedral

En la primera noche, la cena tuvo lugar en otro restaurante de la empresa propietaria asociada con Moxy, Cathédrale en Moxy East Village, con cocina franco-mediterránea concebida por el chef ejecutivo Jason Hall y Tao Group Hospitality, en una majestuosa casona cuyo interior genera la sensación de estar en una enorme iglesia.

Los invitados descienden desde el primer piso por una escalera flanqueada por una pared de ladrillo y otra de concreto, como pasando por una escalera de incendios entre dos edificios del East Village.

Entrar al comedor principal de Cathédrale es toparse con un tesoro arquitectónico, con una barra angular, área de bar, la curiosidad que despierta la cocina a la vista, un salón principal imponente y una terraza.

¿Un consejo de la carta? Cuesta elegir… pero el pulpo a la parrilla (US$ 33) les queda exquisito.

¿Dónde? 112 East 11th St

Más datos: moxyeastvillage.com/cathedrale

Cathedrale Hero .jpeg The Cathédrale.

IMG_2016.jpg The Cathédrale. Juan Samuelle

IMG_2019.jpg The Cathédrale. Juan Samuelle

Manhattan desde el cielo: The Edge

No me equivoco en señalar que es parte del encanto de Nueva York viajar en el subte. Ir desde el Moxy a la vigorosa zona de Hudson Yards –uno de los barrios de eficiente aggiornamento cumplido– es sencillo. Al arribar las opciones para conocer abundan, con The Edge al tope de la lista, pero por mencionar otras a pocos metros está uno de los extremos de la imperdible High Line, que a su vez conduce a otro destino premium (también gratuito): Little Island.

The Edge es la terraza con observatorio al aire libre más alta del hemisferio occidental, obra estrenada en 2020 e icónica en la ciudad. Con un diseño único, suspendida a 387 metros del suelo, da la sensación de estar uno flotando en el cielo con vistas de 360° sin igual, pese a la variedad de propuestas para ver la ciudad desde las nubes (Empire State Building, Top of The Roch en el Rockefeller Center y One World Observatory en One World Trade Center).

Paredes de vidrio en ángulo donde uno queda solo con el mundo por delante, asientos skyline, un bar, el sitio para escaladas urbanas, el suelo de cristal solo con la ciudad por debajo, el espacio de las escaleras panorámicas... se suceden los desafíos plenos de segura adrenalina. Su atractivo top es la terraza al aire libre que se extiende 20 metros hacia el exterior del edificio; como dije, en su desafiante ángulo solo cabe una persona de pie, de ahí su nombre, Edge (borde).

Cada ascenso es una experiencia y, a modo de anécdota, me tocó delante en el turno para tomar una de esas fotos sin par una pareja y, como en las películas, hubo una propuesta de matrimonio que terminó en un merecido aplauso para los protagonistas.

¿Dónde? 30th St entre la 10th Ave y la 11th Ave

Precio: US$ 43,55

Más datos: edgenyc.com

IMG_2094.jpg The Edge. Juan Samuelle

IMG_2042.jpg The Edge y la inesperada propuesta de matrimonio. Juan Samuelle

IMG_2080.jpg The Edge. Juan Samuelle

Milos, sabroso y con vistas al Vessel y al Hudson

En Hudson Yards (como dije, uno de los barrios mejor reconstruidos en NYC, con una sana mezcla de futuro y respeto por la tradición urbanística), es de orden aprovechar la pesca fresca -sabrosa y nutritiva- en la carta del Estiatorio Milos, el restaurante en el sexto piso de la torre de The Edge, con vista privilegia al Vessel y al Hudson.

Es uno de esos restaurantes de los que salen en las películas, tal cual, pero con precios terrenales (US$ 45 la opción de entrada, plato principal y postre lo dice todo) que hacen aún más disfrutable el almuerzo.

Fue seleccionado por los editores de Forbes como mejor restaurante de Nueva York en 2021 y como uno de los "restaurantes más esperados" de Vogue en Hudson Yards en 2019. Vale la pena, en serio. Y les recomiendo el salmón, invita a repetir por sabroso y liviano (y nutritivo, obvio).

¿Dónde? 30th St entre la 10th Ave y la 11th Ave

Más datos: estiatoriomilos.com/location/nyhudsonyards

IMG_2146.jpg Estiatorio Milos. Juan Samuelle

IMG_2153.jpg Estiatorio Milos. Juan Samuelle

IMG_2149.jpg Estiatorio Milos. Juan Samuelle

Museo Broadway y MJ The Musical

¿Qué fue lo que más me agradó del viaje a Nueva York en esta oportunidad? Eso me preguntaron en casa al volver y no tuve que pensar mucho para ubicar en el podio (le cabe hasta la medalla de oro) a la doble experiencia de disfrutar de MJ The Musical con una previa absolutamente deliciosa: recorrer el Museo de Broadway.

Con un libro del dos veces ganador del premio Pulitzer, Lynn Nottage, y una coreografía ganadora del premio Tony del director Christopher Wheeldon, el musical de Michael Jackson va más allá de los movimientos singulares y el sonido característico de la estrella, ofreciendo una mirada poco común a la mente creativa y el espíritu colaborativo que catapultó al artista fallecido en 2009 a la categoría de leyenda.

Cada uno de los fragmentos de un show bestial es una locura, antes y luego del intervalo, con destaque para las interpretaciones en baile y canto de cada uno de los tres Michael (el niño, el adolescente y el adulto) y momentos que no se olvidan más: cuando suenan Billie Jean, Smooth criminal y You are not alone, especialmente.

Como dije, invertir un par de horas en disfrutar del Museo de Broadway permite conocer el corazón de una ciudad que es el corazón del mundo, posibilita captar una historia que se gestó en 1732 con la primera actuación documentada en Nueva York, descubrir cómo es cada show tras bambalinas, detenerse en aulas dedicadas a piezas emblemáticas -Chicago, Moulin Rouge, El Rey León, El Fantasma de la Ópera... y las de estos tiempos, como Hell's Kitchen, el musical-, eso es posible en un museo diseñado por expertos artistas, diseñadores e historiadores.

¿Dónde? 145 W 45th St entre la 5th Ave y la 6th Ave (museo)

Precio de ingreso al museo: US$ 46,07

Más datos: themuseumofbroadway.com

¿Dónde? Neil Simon Theatre en 250 W 52nd St (teatro)

Precio de ingreso a MJ The Musical: US$ 111,54

Más datos: michaeljackson.com/mj-the-musical

IMG_2242.jpg Museo de Broadway. Juan Samuelle

IMG_2231.jpg Museo de Broadway. Juan Samuelle

IMG_2226.jpg Museo de Broadway. Juan Samuelle

IMG_2267.jpg MJ The Musical. Juan Samuelle

IMG_2284.jpg Neil Simon Theatre, sede de una noche inolvidable. Juan Samuelle

Embed - Beat It | MJ the Musical

El dato extra: Stopover con Copa Airlines

La enriquecedora experiencia de ir a la que para muchos (me incluyo en ese conjunto de personas) es la ciudad más atractiva de Estados Unidos y una de las top ten del mundo comienza antes de arribar al aeropuerto JK Kennedy, se inicia al adquirir el tique en Copa Airlines: sin duda ir desde Carrasco y regresar a Montevideo es parte relevante de un viaje que me resultó precioso y, por ende, recomiendo.

A propósito, algo de lo que me enteré en el viaje es que existe una propuesta denominada Stopover – Escala en Panamá: es la oportunidad de disfrutar de destinos increíbles sin costo adicional de pasaje aéreo, para conocer la historia, cultura, biodiversidad y otras maravillas panameñas.

Antes de comprar un boleto a cualquiera de los destinos a lo que te traslada Copa Airlines se puede planificar cuántos días permanecer en Panamá sin costo adicional, en una escala de 24 horas a siete días, camino al destino final o de regreso a casa.

¿Sugerencias? Son muchas. Sorprende la cantidad de propuestas “por el día” incluso. Hay paraísos en un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad: el casco antiguo, el Panamá Viejo, el Canal de Panamá, la Calzada de Amador, el Albrook Mall, Monkey Island o el Biomuseo, el Parque Metropolitano Nacional, ir a las Islas de San Blas o a las playas de Bocas del Toro y disfrutar de la modernidad, la gastronomía y la vida nocturna de la ciudad.

¿Te vas a NYC? El Stopover a la ida o a la vuelta es el complemento ideal.

Vistas aereas de la T2 Panamá.jpg Panamá, nueva T2 en el Aeropuerto Tocumen. Copa Airlines

piqsels.com-id-fkgpf.jpg Panamá, Casco Viejo. Piqsels

piqsels.com-id-okvpb.jpg Panamá, Canal de Panamá. Piqsels

piqsels.com-id-zoemc.jpg Panamá, Islas de San Blas. Piqsels

Por último, pero a cuenta de más dado que pronto les entregaré otro artículo tras este viaje a Nueva York, ese rincón del mundo que bien ganado tiene el mote de "la ciudad que nunca duerme", un consejo con base en que me consta que planear vacaciones puede resultar abrumador y, según cómo se lo encare, caro: New York City Pass es un pasaporte a disfrutar de más por menos.

Brooklyn Bridge.jpg Brooklyn Bridge. Julienne Schaer/NYC Tourism + Conventions