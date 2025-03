Industria de videojuegos: estudios uruguayos representan al país en el evento más relevante del sector y buscan consolidar su presencia en el mercado internacional

En esta edición, con el respaldo de la agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI y la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos (CAVI), el stand de Uruguay Video Games no solo servirá para exhibir las creaciones nacionales, sino que también facilitará reuniones con publishers e inversores, fundamentales para la expansión de los estudios locales.

En ediciones anteriores, señaló la agencia, la participación uruguaya en la GDC trajo importantes beneficios para la industria local. En 2024, por ejemplo, se cerraron negocios por más de US$ 500 mil y varios estudios lograron contactos con publishers y referentes internacionales. Para esta edición, ya están programadas 15 reuniones estratégicas.

La edición 2025 cuenta con la particularidad de que por primera vez participa una cooperativa de videojuegos uruguaya y una software factory, que busca incursionar en el rubro de los videojuegos, lo que refleja el creciente interés de otros sectores por esta industria en auge.

¿Qué estudios representan a Uruguay y cuáles son sus proyectos más conocidos?

Según informó Uruguay XXI, entre los estudios participantes destacan nombres como Pomelo Games, que ha triunfado en la industria con su juego Outlanders, o Ironhide Game Studio, responsable de éxitos internacionales como la saga Kingdom Rush, que dominó los rankings de tiendas de aplicaciones y cosechó premios a nivel mundial. Además, Isoca Games, ganador del premio otorgado por Uruguay XXI y CAVI en el evento local de videojuegos Level UY, presentará su juego Wings of Endless, el cual se encuentra en proceso de adaptación para consolas y tiene previsto su lanzamiento este 2025.

Además, por primera vez, una cooperativa de videojuegos uruguaya, Entrevero, forma parte de la delegación, marcando un hito en la historia del sector.

También destaca la participación de Flow Labs, una software factory que busca incursionar en el rubro de los videojuegos.

Otros estudios participantes son ABYA, Dubious Loop, Great Oak Games, Hipocampo, Luminara Game Studio, Mucho Games, Rubber Duck Games y Team Brunomir, que participa de forma virtual.

Otra figura clave en la ocasión será Laia Barboza, más conocida en la industria como Laia Bee, cofundadora de Pincer Games y referente global en temas de diversidad en videojuegos. Una vez más, moderará el panel One Reason To Be, centrado en inclusión y diversidad en la industria.