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La campaña solidaria de Disco y Géant recaudó más de $1.7 millones para impulsar a la Fundación Los Pinos

Los fondos permitirán consolidar el Espacio de Atención Psicoemocional de Fundación Los Pinos en Casavalle, para apoyar a niños, adolescentes y familias

8 de junio de 2026 13:04 hs
Ph Alvaro Portillo-65

La campaña anual solidaria que Disco y Géant llevaron adelante a beneficio de Fundación Los Pinos culminó con una recaudación total de $1.714.499, compuesta por $1.430.743 aportados por los clientes y $283.756 donados por las empresas. Los fondos serán destinados a la construcción del Espacio de Atención Psicoemocional que la organización impulsa en Casavalle, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a servicios de atención, prevención y promoción de la salud emocional para niños, adolescentes y familias.

La campaña se desarrolló entre el 29 de abril y el 24 de mayo en todos los locales de Disco y Géant, donde los clientes pudieron colaborar mediante una donación voluntaria al momento de realizar sus compras. Lo recaudado buscará consolidar un espacio integral para abordar una problemática cada vez más relevante: el acceso a la atención psicológica y psicopedagógica en contextos de vulnerabilidad.

En una primera etapa, el centro contará con cinco consultorios, un aula destinada a formaciones y talleres y un patio interno. Esta nueva fase permitirá avanzar en la incorporación de oficinas, salas de reuniones y un espacio de usos múltiples, ampliando su capacidad de atención y su alcance dentro de la comunidad.

“Estamos muy orgullosos de los resultados alcanzados en esta nueva edición de la campaña. Es una muestra concreta del compromiso de nuestros clientes, colaboradores y empresas con una causa que genera un impacto real en la comunidad. Desde hace más de 12 años acompañamos el trabajo de Fundación Los Pinos y sabemos de la importancia que tiene este proyecto para cientos de niños, adolescentes y familias de Casavalle”, expresó María Lorenzo, responsable de RSE de GDU.

La Fundación Los Pinos trabaja desde 1997 en Casavalle promoviendo oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal para niños, jóvenes y sus familias. El nuevo Espacio de Atención Psicoemocional complementará ese trabajo mediante una propuesta especializada que buscará brindar respuestas concretas a las necesidades emocionales de la comunidad.

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