La cena en Punta del Este que busca cambiar vidas detrás de las rejas: cómo colaborar

Bajo el lema “En equipo construimos nuevas oportunidades”, la Fundación Fénix llevará adelante una nueva edición de su Cena a Beneficio el próximo sábado 4 de octubre en el Hotel Enjoy de Punta del Este, con el objetivo de recaudar fondos para sostener y ampliar sus programas de apoyo a personas privadas de libertad y liberados.

La organización trabaja en cárceles de Montevideo, Maldonado, Cerro Largo y Lavalleja a través de cuatro ejes: deporte, desarrollo humano, espiritualidad y trabajo. También acompaña a quienes recuperan su libertad mediante oportunidades laborales y de capacitación, además de un hogar de medio camino en Maldonado.

Actualmente, más de 280 personas participan en sus programas, mientras que 65 liberados ya han encontrado nuevas oportunidades fuera de la cárcel. La tasa de reincidencia entre quienes pasaron por la Fundación es de apenas 23%, un número sensiblemente menor al promedio nacional.

La cena benéfica, que suele reunir a unas 400 personas y cuenta con la participación de autoridades, referentes políticos, empresariales y culturales, será conducida por Julián Weich, quien volverá a poner su sello de cercanía y emoción en el evento.

Entre los objetivos de Fénix para el período 2025-2026 se destacan la finalización del hogar de medio camino en Maldonado, el inicio de la construcción de un pabellón en la cárcel de Campanero y la continuidad de sus actuales programas. Para información sobre entradas, donaciones o auspicios se puede contactar a Joy Bottino (tel.: 091 475 263 / mail: [email protected]).