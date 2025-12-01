La industria sube al ring: la nueva edición del Desachate desafía a creativos a pelear por sus ideas

El martes 25 de noviembre la directiva del Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) y el presidente del evento, Aldo Alfaro, reunieron a parte de la industria en el ring del American Box para lanzar una nueva edición del festival Desachate.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Este round número 36 gira en torno a un concepto claro: “Las peleas de la Publicidad”.

En el rubro de la publicidad la disputa es constante. Todos los días se libra una lucha por conseguir una gran idea para luego tener que luchar nuevamente antes de que vea la luz. Esta edición busca reflejar las luchas diarias que enfrenta la industria en un evento sin precedentes.

El Desachate ROUND 36 busca recordar a la industria por qué vale la pena pelear y motivar a los profesionales a seguir firmes , "en el rincón correcto del ring, sin bajar los brazos". La convicción, el corazón y el esfuerzo son las armas para seguir luchando, ya que "todavía no sonó la campana".

Además de reconocidos speakers, el evento contará con el festival publicitario presidido por Rocío Velasco y Rafael Castromán.

_MG_7846

El evento está previsto que se desarrolle del 21 al 24 de mayo en el Hotel del Lago, ubicado en Punta del Este.

Los tickets ya están en venta en desachate.com.