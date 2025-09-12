Dólar
/ Café y Negocios / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial que promete cambiar la forma de reclutar ya llegó a Uruguay

PIA lanzó su plataforma de IA para revolucionar el reclutamiento, con foco en eficiencia, equidad y expansión regional

12 de septiembre 2025 - 9:35hs
Martín Liguori. 

Con la presencia de autoridades, empresas, clientes y amigos, se realizó el evento de lanzamiento oficial de PIA (meetpia.ai), la innovadora plataforma que utiliza inteligencia artificial para transformar los procesos de selección y apoyar a los equipos de recursos humanos.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 21.13.05 (1)

Durante el encuentro, el CEO de la compañía, Martín Liguori, presentó las principales novedades del producto y compartió los objetivos de expansión e inversión para 2025 y 2026, destacando la visión de posicionar a PIA como referente regional en soluciones de reclutamiento basadas en IA. Anunció que próximamente desembarcarán en Brasil, y que el objetivo para 2026 es ampliarse en Latam.

El evento contó también con la participación de clientes y aliados estratégicos. Juan Martín González, gerente general de Foxsys, y Alejandro Butler, asesor estratégico de la Cámara de Industrias Pesqueras, compartieron su experiencia y la importancia de incorporar herramientas como PIA en la optimización de los procesos de selección.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 21.13.11
Alejandro Bulter.

Uno de los momentos más destacados fue la demo en vivo, donde se realizó una entrevista real con resultados instantáneos, demostrando la capacidad de la plataforma para analizar postulaciones de manera objetiva, rápida y eficiente.

PIA

La jornada fue también una celebración, en la que se reafirmó el compromiso de la empresa con el desarrollo de tecnología ética y responsable que potencie a los reclutadores, brinde mayor equidad a los candidatos y genere valor a las organizaciones.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 21.13.03
