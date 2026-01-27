Dólar
Alejandro Bulgheroni

La prestigiosa publicación Wine Enthusiast distinguió a Alejandro P. Bulgheroni con el Lifetime Achievement Award en Nueva York

El empresario y referente global de la industria fue distinguido durante la gala anual de Wine Enthusiast en Nueva York, en el marco de los 26° Wine Star Awards.

27 de enero 2026 - 14:02hs
1711468640339.webp

Alejandro P. Bulgheroni fue distinguido con el Lifetime Achievement Award durante la gala de los Wine Star Awards organizada por la publicación estadounidense Wine Enthusiast, celebrada el lunes 26 de enero de 2026 en The Glasshouse, Nueva York.

El reconocimiento celebra una trayectoria marcada por una visión global, la construcción de proyectos de largo plazo y un compromiso sostenido con la excelencia, valores que Wine Enthusiast destacó al anunciar esta distinción.

En su mensaje tras recibir el premio, Bulgheroni expresó: “Siento que cada bodega, cada destino, refleja una filosofía de herencia, cultura y lujo sostenible. Cada una de estas bodegas comparte el mismo espíritu: crear vinos que reflejen el alma del lugar, elaborados con un profundo respeto por la naturaleza, la innovación, la tradición y la hospitalidad.”

Los Wine Star Awards reconocen cada año a las figuras y organizaciones más influyentes del mundo del vino y las bebidas, celebrando su impacto, innovación y contribución al crecimiento de la industria a nivel internacional.

Con una mirada integral sobre el rol cultural y social del vino, Bulgheroni impulsa un portafolio internacional de 15 proyectos en regiones vitivinícolas de referencia, consolidando una plataforma global enfocada en origen, calidad y desarrollo sostenible.

“El verdadero éxito no se mide por estrellas o premios, sino por los recuerdos que dejamos en quienes nos visitan: el silencio de los viñedos, la calidez de nuestra gente y la huella de nuestras raíces", apuntó Bulgheroni.

Además de reconocer su contribución al mundo del vino, la distinción pone en primer plano una visión que integra hospitalidad y experiencia.

Para la familia Bulgheroni, la coherencia entre lo que se produce y lo que se vive en cada bodega es parte esencial de la excelencia. Presente en seis países y con más de 1.150 hectáreas cultivadas, Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV) sigue la visión de unir tradición, naturaleza y comunidad a través del vino.

