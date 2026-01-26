La tecnológica uruguayo-mexicana que equipa empresas en las zonas más remotas de América Latina, creció 300% en dos años y espera duplicar su facturación para 2026

Bord se define como una empresa latinoamericana, pero parte de sus socios fundadores y de su equipo se encuentra en Uruguay.

La firma que nació de la fusión entre la uruguaya OnePoint y la mexicana Nudos tiene como foco equipar y gestionar activos de empresas remotas y distribuidas en toda Latinoamérica , lo que incluye varias líneas de negocios.

A dos años de su conformación, la compañía logró crecer 300% en facturación y servicio y para este año proyecta facturar el doble de los US$ 15 millones que alcanzó en 2025 .

En entrevista con Café y Negocios, Federico Sterenstein , cofundador y CEO de Bord, -y antes de OnePoint-, compartió la estategia para convertirse en pocos años en referente del sector en América Latina.

La empresa brinda servicios relacionados a equipos tecnológicos para grandes empresas de la región que abarcan desde venta, entrega, almacenamiento, servicio técnico, fin de vida y manejo de los activos.

"Hacemos un esfuerzo para llegar a cualquier punto de Latinoamérica", destaca Sterenstein y afirma que hacer llegar equipos al punto más sur de Argentina o al desierto de Atacama es de los grandes diferenciales de su trabajo.

En este sentido, y a raíz de la gran pluralidad de América Latina, desde Bord se concentran también en que las personas que integran sus equipos sean idóneas y estén alineadas con la cultura de cada país.

En su negocio, el relacionamiento con socios estratégicos es clave. La firma, que es Apple Business Partner en México y en Colombia, trabaja para lograr la misma sociedad en otros países y su CEO afirma que es un ejemplo de una sociedad que les permite "ser más competitivos".

"Generar esas alianzas nos permite tener más flexibilidad en el mercado para dar soluciones", remarca y desde Bord las usan en sus tres verticales principales, en proveeduría, -como es el caso de Apple, Dell y Lenovo-, pero también con operadores logísticos y, desde el punto de vista de la experiencia, en el desarrollo de la plataforma que permite a las empresas solucionar con un proveedor lo que antes tenían que hacer con varios en distintos países. "Ayudamos a que ese proceso sea sencillo y se haga desde la plataforma con unos pocos clics", acota Sterenstein.

En tanto, el almacenamiento de equipos lo resuelven con depósitos propios ubicados en México, Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay.

Esto viene de la mano con un sistema propio de manejo de bodegas que les permite actualizar en tiempo real cada etapa en el camino de ese activo- como ingreso, reparación o salida- en la plataforma principal.

Negocio en clave latinoamericana

El foco de Bord está en Latinoamérica y trabaja, sobre todo, con empresas en crecimiento de más de 100 personas. Sus principales mercados son Argentina, Brasil, México y Colombia aunque también cuenta con operaciones en Estados Unidos, Europa y Asia, "pero lo hacemos como consecuencia del crecimiento que tenemos en las empresas latinoamericanas, pero nuestras redes operativas están basadas en esta región", apunta el CEO.

En la actualidad, los tres servicios más demandados por sus clientes son: compra de activos tecnológicos -notebooks, accesorios, monitores- que es el que "domina la facturación", servicios logísticos y de almacenamiento. Sin embargo, a futuro, Sterenstein proyecta un cambio en el asset management o manejo de los activos dado que espera que esta línea de negocios se fortalezca en la medida de que las empresas apuesten cada vez más a una mayor eficiencia. "Trabajamos mucho en la información de esos activos, en el manejo financiero, en los tiempos de recambio y un montón de información que ya tenemos y podemos brindar", indica.

Otro de sus servicios con mayor proyección es el ligado al fin de vida de los equipos. "Es un problema bastante grande. Al sistema latinoamericano todavía le falta mucho desarrollo en ese sentido y la demanda de las empresas es cada vez más alta. Estamos buscando la manera de hacerlo de forma más sencilla y óptima", sostiene el titular de Bord. Para atacar ese problema estrechan alianzas estratégicas en los distintos países para recomprar esos activos con su respectiva trazabilidad y el certificado de borrado de la historia en esos equipos.

La transformación del trabajo

"El ecosistema de trabajo se va a particionar", adelanta Sterenstein acerca de las modalidades de trabajo que van mutando con el tiempo y sostiene que quedará una parte más tradicional, de oficinas, otra híbrida, más flexible, y una realidad remota pensada para equipos que quieren ser internacionales. "Hoy se piensa de forma regional o global. Hay negocios locales que siguen rindiendo de esa forma, pero desde el punto de vista tecnológico hoy se piensa globalmente", analiza Sterenstein.

Como aliados de las empresas con las que trabajan, desde Bord son testigos del periplo de las compañías, de expansiones y también de despidos masivos como los sucedidos en empresas tecnológicas durante los últimos años. "Son ciclos", señala Sterenstein y consultado acerca del impacto de esta coyuntura en su negocio asevera: "lo hemos sentido por meses, pero no de forma constante".

"Hoy en Estados Unidos de vuelta hay mucho capital de riesgo y eso hace que las contrataciones suban", remarca y afirma que "lo más claro ha sido el crecimiento exponencial de exportación de servicios desde Latinoamérica".

Asimismo asegura que muchas empresas del mundo, en particular americanas, están eligiendo Latinoamérica para radicar sus equipos. "Por un tema de costo y a la vez de capacidad y talento”, y eso ha ayudado a muchas personas a tener buenos empleos y, desde su perspectiva, también va a ayudarlos a aprender de esas empresas y dinámicas.

Un origen multicultural

Bord nació de la unión entre México y Uruguay. La compañía tuvo su raíz en la empresa uruguaya One Point que trabajaba el mismo concepto a nivel rioplantese. Pero sus fundadores querían más.

"Nos dimos cuenta de que necesitábamos un perfilamiento diferente y, a principios de 2022, ya empezamos a pensar ese cambio. Nos expandimos a Brasil, estábamos en Chile, empezamos a tener necesidades en otras partes y rápidamente salió México, Colombia y toda la parte norte de Latinoamérica como una necesidad y empezamos a explorar oportunidades", recuerda Sterenstein. Así encontraron en la mexicana Nudos, una empresa con la que mantenían una relación comercial- una visión a futuro muy similar, tanto es así que en 2023 bastó una semana en Buenos Aires para sellar la sociedad que mantendrían de allí en adelante tras la conformación de Bord.