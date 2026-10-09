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Más de 200 empresarios celebraron los 20 años de la AJE en Plaza Mateo

El encuentro reunió a emprendedores, referentes e instituciones, tuvo el respaldo de 19 empresas y contó con Enrique Baliño y María Noel Riccetto como oradores

9 de octubre de 2026 14:27 hs
Foto: Nicolás de Almeida

Foto: Nicolás de Almeida

Más de 200 jóvenes empresarios se reunieron el 8 de octubre en Plaza Mateo para celebrar los 20 años de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE), en un encuentro que juntó a emprendedores, referentes, instituciones y aliados de la comunidad.

El aniversario, que tuvo el respaldo de 19 empresas, funcionó como repaso del crecimiento de la organización, que reunió a quienes formaron parte de la comunidad a lo largo de estas dos décadas. La jornada incluyó reconocimientos a referentes y cerró con el show en vivo de Cumbia Club.

“Cumplir 20 años es un hito para nuestra organización que viene creciendo día a día”, expresó Eva Tejedor, Directora Ejecutiva de AJE Uruguay.

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“Llegar a estos 20 años no es mérito de una sola persona ni de un solo equipo. Es el resultado de muchas personas que, a lo largo de estos años, hicieron que AJE creciera, se transformara y siguiera siendo este espacio para conectar, aprender y construir juntos”, agregó.

Dos conferencias sobre liderazgo y cultura

Enrique Baliño, socio fundador de Xn Partners y autor de No más pálidas, presentó “Transformar la cultura organizacional para transformar el país”, una conferencia sobre el rol de los líderes y las organizaciones en la construcción de un Uruguay más próspero.

Su planteo partió de cinco transformaciones culturales vinculadas a la ambición, la responsabilidad, la excelencia, la innovación y la apertura al mundo.

Por su parte, María Noel Riccetto, Directora Artística del Ballet Nacional del SODRE, presentó “Vivir con pasión”, donde recorrió su historia personal y profesional para hablar de disciplina, esfuerzo, miedos, renuncias, autoliderazgo y pasión, y de lo que sucede detrás de una trayectoria de éxito.

AJE Uruguay es una organización sin fines de lucro que conecta, representa y potencia a empresarios y emprendedores de todo el país, con foco en la formación, la colaboración y el fortalecimiento del empresariado joven.

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