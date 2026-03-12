Miles de corredores y familias se preparan para la carrera solidaria 5K y 10K que apoya a pacientes con cáncer: cómo participar

El domingo 26 de abril la rambla de Carrasco hacia Malvín se llenará de corredores profesionales, amateurs y familias enteras porque la Peluffo vuelve a Correr por la Vida, en su clásica Carrera que es uno de los eventos deportivos solidarios más relevantes del calendario.

La Carrera Solidaria 5 K y 10 K es una iniciativa que combina deporte, hábitos saludables y compromiso social en apoyo a pacientes oncológicos de todo el país.

Consolidada como un espacio de encuentro entre deportistas, familias, empresas y ciudadanos, la invitación es a sumar kilómetros a lo largo de la rambla de Montevideo por una causa concreta: contribuir a que más personas del interior del país que deban trasladarse a Montevideo para recibir tratamiento oncológico puedan contar con todo lo que necesitan para lograrlo en un entorno seguro y contenido como es el Hogar La Campana.

“Cada edición confirma que cuando la sociedad se involucra, el impacto es real . Estamos trabajando para que la carrera 2026 vuelva a ser una oportunidad de encuentro y solidaridad”, señaló Jorge Bartesaghi , presidente de la Fundación Peluffo Giguens.

Lo recaudado en esta ocasión se volcará a la obra de ampliación del Hogar La Campana que ya está avanzada y necesita seguir creciendo. Este hogar cumple un rol clave al reducir las barreras económicas y geográficas que muchas veces condicionan la continuidad de los tratamientos de las personas que viven fuera de la capital. Allí cuentan con alojamiento, alimentación y acompañamiento psicosocial profesional.

Las inscripciones ya están abiertas en Red Tickets. Precio especial: hasta el martes 14 de abril.

Evento: “Carrera Solidaria 5 K y 10 K”.

Entrega de kits

Este año se dispondrán varios puntos de entrega de kits que se anunciarán oportunamente a través de las redes sociales de la fundación.

Acerca de la Fundación Peluffo Giguens

Con 38 años de trayectoria, la Fundación Peluffo Giguens es un referente nacional en la lucha contra el cáncer. Su misión es asegurar que todas las personas, sin importar su lugar de residencia o situación socioeconómica, puedan acceder a un tratamiento oncológico equitativo y oportuno.