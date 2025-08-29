Presidentes de FIFA, F1 y la NFL se unen a Lionel Messi y Will Smith para el primer America Business Forum en Miami

America Business Forum (ABF), celebrará en noviembre una edición histórica con su debut en Estados Unidos . Durante dos días, el Kaseya Center de Miami será escenario de un encuentro sin precedentes que reunirá a más de 40.000 líderes globales y millones de espectadores en todo el mundo.

Entre los primeros líderes globales confirmados se destacan figuras que han marcado el rumbo global en deporte, los negocios y la cultura:

Bajo el lema “The World Meets in America”, ABF Miami 2025 celebrará los momentos que unen al mundo y proyectará conversaciones sobre el futuro de los negocios, el deporte y la cultura.

“El mundo pide a gritos una plataforma de unidad”, afirmó Ignacio González, fundador y CEO de ABF. “Este será el espacio desde el cual los líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global año tras año. Nuestra misión es más grande que nosotros mismos: estamos diseñando una plataforma para los próximos 50 años”.

Miami se consolida como capital mundial de la innovación

En un escenario internacional frágil y convulsionado, atravesado por la inestabilidad geopolítica y el avance acelerado de la inteligencia artificial, González remarcó la necesidad de contar con líderes que se expresen con fuerza y orienten el camino.

El uruguayo de 33 años, conductor de televisión y creador de grandes eventos, fue la cara de El Legado, formato en el que entrevistó a presidentes y referentes icónicos de la cultura y el deporte. También impulsó America Rockstars, el primer festival que posicionó a Uruguay en el mapa internacional de la música.

Por su parte, Francis Suárez, alcalde de Miami y presidente del ABF, destacó:

Es emocionante recibir a los líderes que marcarán la agenda global de los próximos años en este escenario histórico. Miami se ha transformado en un imán para visionarios de la innovación, la cultura y los negocios

Ex candidato a la presidencia de Estados Unidos y expresidente de la Conferencia de Alcaldes, ha sido clave en la llegada del Mundial de Fútbol, la Fórmula 1 y el Super Bowl al país. Bajo su liderazgo, Miami se encamina a consolidarse como capital global, con hitos como el traslado de grandes firmas financieras —entre ellas Citadel— desde Nueva York, que le valieron el apodo de Wall Street South.

Al mismo tiempo, el auge tecnológico dio vida al movimiento conocido como Silicon Beach, que atrajo a fundadores y compañías de innovación, incluidos Jeff Bezos (Amazon) y Ken Griffin (Citadel), hoy residentes de la ciudad.

Desde su creación en 2016, ABF ha reunido a más de 30.000 líderes, más de 80 conferencistas de impacto global y una audiencia de 303 millones de personas alcanzadas, consolidando a Latinoamérica como plataforma regional de innovación y negocios.

Una década de impacto que ahora cruza fronteras

En 2026, el foro mantendrá su edición global en EEUU y regresará a Latinoamérica, para celebrar su décimo aniversario de los 10 años, reafirmando su legado en Latinoamérica y proyectando su futuro hacia una nueva década de liderazgo.

Además de su agenda central, ABF ofrece experiencias exclusivas como el Power 100, que convoca a los 100 líderes más influyentes presentes en Miami, y el VIP Night Forum, la fiesta oficial de clausura con invitados internacionales.

Cómo acceder a las entradas para ABF Miami 2025

Para adquirir los respectivos tickets y ser parte de esta experiencia histórica, los interesados pueden acceder al siguiente enlace e inscribirse de forma anticipada.