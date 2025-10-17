Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes
Sábado:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / región

Primera vez en la región: Uruguay aplica terapia que transforma el tratamiento del cáncer infantil

Uruguay se convierte en pionero regional al aplicar la terapia CAR-T, que transforma las células del paciente para combatir el cáncer infantil

17 de octubre 2025 - 16:33hs
DSC_8982.03_08_14_44.Imagen fija210

La Fundación Pérez Scremini presentó oficialmente la implementación y producción en Uruguay de la inmunoterapia celular CAR-T, una terapia de última generación que abre una nueva era en la cura del cáncer en niños y adolescentes. Este avance devuelve esperanza a pacientes que ya no tenían alternativas terapéuticas y convierte a Uruguay en pionero regional en la producción local de este tratamiento innovador.

La inmunoterapia CAR-T consiste en la modificación de células del propio paciente para que reconozcan y destruyan al cáncer. En nuestro país, el proceso se lleva a cabo íntegramente en la Fundación Pérez Scremini, lo que permite reducir significativamente los costos, ampliar el acceso y garantizar que sea totalmente gratuito para los pacientes.

La terapia está aprobada por el Instituto Nacional de Donación y Trasplante y se realiza bajo protocolos clínicos validados internacionalmente.

DSC_8982.03_20_15_36.Imagen fija233

“Este logro es el resultado de años de esfuerzo, de trabajo en equipo y de la dedicación de muchas personas. Más allá de los desafíos, hoy celebramos lo más importante: que los pacientes y sus familias están felices, y nosotros también”, señaló Ney Castillo, médico asesor de la Fundación.

CAR-T

La historia de Diana

La primera paciente en recibir CAR-T en Uruguay fue Diana, una adolescente con recaída de leucemia. Acompañada por su mamá Karin y el equipo de Pérez Scremini, completó con éxito el tratamiento.

“Al principio estaba asustada porque era nuevo, pero después me di cuenta de que era un privilegio poder acceder a este tratamiento. Las enfermeras, los médicos… fueron un apoyo todo el tiempo”, contó Diana.

Hoy, Diana retomó su vida cotidiana: sus estudios, sus amigos y las playas de Rocha. Su historia marca un antes y un después en la cura del cáncer en niños y adolescentes en la región.

Car T ya es una realidad en Uruguay

El anuncio se realizó en la sede de la Fundación con la presencia del Dr. Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, y el Dr. Gustavo Giachetto, director del Hospital Pereira Rossell, junto a funcionarios, familias, colaboradores y empresas amigas.

Allí se comunicó además que, en cooperación con el Hospital de Clínicas, se trabajará en la producción de células CAR-T para adultos, ampliando así el acceso a esta terapia innovadora a toda la población con cáncer en Uruguay.

DSC_8982.03_06_38_52.Imagen fija206

Un avance posible gracias al apoyo internacional

Este paso histórico fue posible también gracias al apoyo de la Fundación Maestro Cares, cofundada por el artista global Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas, quienes donaron el equipamiento especializado necesario para realizar la terapia.

La Fundación escribe un nuevo capítulo en la historia de la cura del cáncer en niños y adolescentes en América Latina. El futuro llegó a Uruguay y, con él, la esperanza de muchas familias.

Temas:

región Uruguay Cáncer Fundación Pérez Scremini

Seguí leyendo

Las más leídas

Rod Stewart, otro artista que rechazó a Qatar
VISITA

Rod Stewart está en Montevideo y sorprendió con una peculiar visita en la Rambla antes de su show en el Centenario

Bancada del Frente Amplio durante la votación del proyecto de Presupuesto
PARLAMENTO

Las negociaciones finales por el Presupuesto en Diputados: el acuerdo de Salle con el FA, las victorias de la oposición y una marcha atrás de último momento

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de octubre

Soledad Dematteo, vicepresidenta del área de Tecnología y Desarrollo de Producto de Mercado Libre

Creó la app de Mercado Libre a sus 22 años y ahora proyecta la próxima revolución logística de la mano de la IA

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar