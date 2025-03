Real estate: ¿en qué barrios de Montevideo están las propiedades más caras para alquilar y comprar y cuánto salen?

En cuanto al mercado de compra de inmuebles, un informe de Infocasas mostró que los cinco barrios con los precios de m2 más altos son la Zona Golf Punta Carretas (US$ 4.220 el m2), Carrasco Sur (US$ 3.840), Puerto del Buceo (US$ 3.672), Punta Carretas (US$ 3.560) y Carrasco (US$ 3.370)