Rondanet conecta empresas desde hace 20 años y se convirtió en la base del comercio uruguayo

Durante décadas, las empresas invirtieron en ser más eficientes puertas adentro llevando adelante múltiples acciones, automatizaron procesos, integraron sus áreas, redujeron costos internos. Pero cada nuevo cliente, cada nuevo proveedor, trajo consigo un formato distinto para compartir la misma información. Esa fricción, la que surge a partir de la relación entre empresas, es el problema que Rondanet lleva veinte años resolviendo.

Rondanet es el hub digital de GS1 Uruguay. Desde 2002 conecta a empresas de distintos sectores como cadenas de supermercados, farmacias, laboratorios, industrias, operadores logísticos y proveedores de todos los tamaños bajo un mismo estándar de intercambio de información.

Hoy la plataforma conecta a más de 1.000 empresas en Uruguay y gestiona más de 380.000 documentos cada mes entre los que se destacan órdenes de compra, comprobantes fiscales electrónicos, catálogos de productos, datos logísticos y herramientas de gestión de datos, entre otros.

La propuesta no es que todas las empresas trabajen igual. Es que puedan relacionarse sobre una misma base, sin que cada nueva integración implique empezar de cero.

Según plantea Juan Carlos Vázquez, Gerente técnico de GS1 Uruguay "No le pedimos a nadie que cambie su forma de trabajar. Le damos a toda la red, una manera común de entenderse, y eso no solo simplifica el trabajo en cada empresa, sino que sumarse a Rondanet es cada vez más simple, porque la mayoría de sus socios comerciales probablemente ya están conectados".

Lo que resuelve hoy

Más allá del intercambio de documentos, la plataforma apunta a dar visibilidad sobre toda la relación comercial, no solo sobre qué y cuánto se pidió, sino sobre la disponibilidad, estado de entrega, e información logística en tiempo real.

Esa visibilidad tiene un impacto medible, contar con información anticipada sobre una entrega puede reducir significativamente los tiempos de recepción de mercadería, y permite detectar errores o incidencias antes de que se conviertan en un problema operativo, algo que antes exigía reconstruir la información a partir de papeles y llamadas telefónicas.

Daniela Villalba Líder de Estudios de Retail comenta que "Buena parte de lo que hoy se ve como una demora logística en realidad empieza antes, en un dato que no llegó bien desde el origen. Eso es lo que resolvemos con Rondanet."

La confianza como base de todo

Con datos sensibles de pedidos o facturación circulando por la plataforma, la confiabilidad es uno de los activos que más valoran las empresas usuarias y es, en gran medida, lo que explica que buena parte de los nuevos clientes lleguen por recomendación de otra empresa que ya trabaja con Rondanet.

Esa confianza no es un dato menor, sostenerla durante veinte años, sin comprometer la seguridad de la información que circula por la red, es lo que permite que la plataforma siga creciendo casi exclusivamente por el boca a boca entre empresas.

Próximos pasos

De cara a lo que viene, Vázquez comenta que “Uno de los focos de GS1 Uruguay está puesto en la inteligencia artificial. La idea, todavía en una etapa temprana de exploración, es desarrollar agentes que ayuden a cada empresa a extraer valor de sus propios datos, sin necesidad de generar reportes manuales”.

No hay, por el momento, fecha ni alcance definitivo. Es una dirección que recién empieza a tomar forma, en línea con la misma lógica que sostuvo a Rondanet durante dos décadas, sumar valor sin pedirle a nadie que cambie su forma de trabajar.

Para Villalba "Cuantas más empresas se suman a la red, más valor genera para todas. La incorporación de inteligencia artificial para responder consultas es, una forma más de que esos veinte años de información acumulada proporcionen aún más eficiencia en la relación comercial entre las empresas".

Después de dos décadas conectando empresas, Rondanet sigue apostando a la misma idea de fondo, que la complejidad de hacer negocios no tiene que vivir dentro de ninguna empresa en particular, sino resolverse en la base común que todas comparten.