San Roque presenta su campaña "El mejor fin de año Me lo merezco": un cierre para celebrar lo vivido y premiar el esfuerzo

San Roque lanza “ El mejor fin de año Me lo merezco” , una campaña que invita a hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de diciembre , mirarse con honestidad y valorar todo lo recorrido. Inspirada en un guion que refleja esa sensación tan real de un año que pareció eterno y, al mismo tiempo, pasó volando, la propuesta busca recuperar ese momento íntimo que suele quedar pendiente entre obligaciones, tareas, compromisos y responsabilidades que se acumulan a fin de año.

“Me lo merezco” rescata la importancia de reconocernos: de registrar cada esfuerzo del año, cada desafío enfrentado, cada logro grande o pequeño que fue construyendo el camino. La campaña propone cerrar el ciclo poniéndonos, por un momento, en primer lugar, entendiendo que el mejor fin de año no se espera: se vive. San Roque acompaña ese gesto de detenerse unos minutos, validar el propio recorrido y darse permiso para disfrutar. Porque después de todo… el mejor fin de año, me lo merezco.

Como parte de la propuesta, del 1 al 10 de diciembre los clientes podrán acceder a un 25% de descuento con tarjetas Itaú en todos los locales del país y en la tienda online . Un beneficio pensado para quienes quieren elegir sus regalos con anticipación, con tranquilidad y con la posibilidad de vivir una experiencia de compra más disfrutable.

Este año, la campaña suma un componente social que profundiza su sentido: el apoyo a la Fundación Alfonsina Maldonado , organización que acompaña a niñas y niños que han sufrido quemaduras y permanecen en aislamiento en el piso de quemados del Hospital Pereira Rossell. Su trabajo, delicado y fundamental, incluye apoyo emocional a las familias, seguimiento de complicaciones durante el proceso de recuperación y orientación para comprender la evolución de los injertos. Gracias al aporte de San Roque, la fundación recibirá un transductor de alta resolución para diagnóstico de piel, una herramienta que permite analizar tejidos, evaluar injertos con precisión y mejorar la calidad de las decisiones médicas. Un gesto concreto que impacta directamente en la atención de pacientes que enfrentan situaciones especialmente complejas.

“Diciembre siempre nos encuentra con una mezcla intensa de emociones. Con ‘El mejor fin de año Me lo merezco’ quisimos hablarle a esa necesidad de detenernos un instante y reconocer todo lo que hicimos durante el año. Pero también buscamos que esta campaña reflejara nuestro compromiso con la comunidad. Así como cada persona merece su propio cierre de año, también hay causas que merecen nuestro apoyo", dijo Ximena Quintas, Directora de Marketing y Relaciones Institucionales de GDN Uruguay. "Por eso este año acompañamos a la Fundación Alfonsina Maldonado con una contribución concreta que fortalece su trabajo en el Hospital Pereira Rossell", agregó.

Con casi un siglo de historia, San Roque es parte de los rituales cotidianos de los uruguayos: el cuidado, los gestos de bienestar, los regalos que nacen del afecto y las decisiones que acompañan cada etapa de la vida. Con más de 50 locales en todo el país y una tienda online en crecimiento, la marca combina su tradición con una mirada moderna, cercana y comprometida.

“El mejor fin de año Me lo merezco” sintetiza esa esencia: una marca que no solo ofrece productos, sino que acompaña emociones, historias y vínculos. Este fin de año, San Roque invita a todas las personas a detenerse un momento, mirarse y celebrarse. Porque después de un año entero de desafíos, esfuerzo y aprendizajes, todos nos lo merecemos.