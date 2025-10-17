Sinergia se incorpora al megaproyecto Brusco: su plan para expandir el modelo de flex office en Uruguay

Con una inversión superior a los US$ 60 millones, el megaproyecto Brusco , impulsado por la desarrolladora IXOU apuesta a ser un nuevo ícono en el centro de Montevideo.

El proyecto combina vivienda, oficinas, gastronomía y bienestar con la propuesta de redefinir la forma de vivir y trabajar en la ciudad.

El proyecto contempla tres torres: dos de viviendas y una de oficinas, más una plaza pública en la planta baja con seis propuestas gastronómicas del grupo argentino Abridor. Además, en el primer piso del bloque residencial se instalará un gimnasio premium de 1000 m2 de la cadena Smart Fit.

Dentro de este nuevo ecosistema urbano, Sinergia asumirá la operación de la torre de oficinas sobre la calle Ejido, sumándolo a su portafolio de productos flexibles . El edificio, que contará con la certificación de eficiencia LEED, tendrá una superficie cercana a los 7.000 m², con 5.000 m² de oficinas y el resto áreas compartidas como salas de reuniones, playroom, espacios para eventos y rooftop.

Según Bruno Pedreira, gerente de Innovación de Sinergia, desde el inicio la empresa se identificó con el espíritu “placemaker” del proyecto: crear un lugar con contenido y dinámica que revalorice una manzana clave del centro. Además, el hecho de que la nueva torre corporativa sea medianera con la sede de Sinergia Ejido también permite generar eficiencias operativas.

Por otra parte, el diseño del equipo de arquitectos Mathias Klotz, Edgardo Minond y Germán Hauser, junto con la calidad constructiva del edificio, confieren al proyecto un carácter distintivo y permiten ofrecer espacios de trabajo de alto nivel.

Más metros y comunidad

Las obras para la instalación de las oficinas empezarán antes de fin de año, y se estima que los primeros espacios estén disponibles para marzo de 2026. Una vez finalizado el proyecto, se espera recibir a unos 1.000 trabajadores en Sinergia Brusco, a lo que se suma el movimiento generado por la sede contigua.

Con la nueva torre de Brusco, el ecosistema de Sinergia superará los 45.000 m² de espacios, y las empresas que se instalen allí pasarán a formar parte de una red que incluye ocho locaciones (entre propias y aliadas), brinda servicios para más de 200 organizaciones, y forma una comunidad de más de 4.000 personas.

“Para nosotros este proyecto significa un hito, ya que valida nuestra capacidad de dinamizar proyectos de real estate. Corona once años de profesionalización de todas las capas de la operación de workspace, desde el diseño arquitectónico hasta la tecnología que permite entender, medir y mejorar el uso del espacio”, asegura Pedreira.

La expansión de un modelo integral y flexible

La incorporación de Sinergia a Brusco confirma el avance del modelo flex office of space as a service frente al real estate corporativo tradicional, con una cartera de clientes que va desde startups locales que alquilan espacios reducidos hasta multinacionales que ocupan cinco pisos completos en uno de los edificios de la red. Compañías como Deloitte, Grupo Planeta y Claro adoptaron este modelo para sus sedes corporativas.

“Cada vez más empresas tercerizan la gestión de sus oficinas ante la complejidad de mantener espacios que realmente aporten valor. La gran ventaja de este modelo es que ofrece una solución integral, que abarca todos los aspectos operativos —desde la limpieza y la seguridad hasta el mantenimiento y la recepción—, liberando tiempo y recursos para que las compañías puedan enfocarse en su negocio”, asegura Pedreira.

Otros beneficios son que elimina el CAPEX (la inversión en activos físicos a largo plazo), reduce la necesidad de múltiples proveedores y brinda espacios listos desde el día uno.

También potencia la marca empleadora, al integrar compañías en un ecosistema con tecnología propia, que mejora las experiencias en equipo y ofrece espacios comunes de alto nivel.

Expansión y nuevas alianzas

Desde su fundación como espacio de cowork en 2014, Sinergia trabaja en grandes verticales: Workspace, con las sedes en Punta Carretas, Golf, Ejido, Faro, Punta del Este y también con Punta Carretas Tower. Hospitality, con los colivings OPTA y Zag Punta del Este, además del hotel Aloft; y Real Estate, enfocada en reconvertir edificios obsoletos en espacios de trabajo para recuperar su valor.

Para los próximos meses, los planes incluyen completar la ocupación de los últimos m² disponibles de la sede Faro, potenciar Nodos —la membresía corporativa que permite a equipos distribuidos reservar espacios a través de la app—, seguir expandiendo la red a nivel nacional mediante alianzas como las ya concretadas con Nook Carrasco y Florida Cowork, y avanzar en acuerdos a nivel regional.