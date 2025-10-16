Sergio Fogel y Nicolás Jodal: qué piensan de la revolución de la IA, su semejanza con la era de las puntocom y por qué es buen momento para emprender

“Ronda de mates” así se denominó el espacio de charla entre Sergio Fogel y Nicolás Jodal . Faltó el mate, pero dos de los empresarios líderes de Uruguay estaban al firme en el auditorio del LATU para el primer foro de Capital Privado en Uruguay donde dieron cátedra de inversión, inteligencia artificial y su visión del ecosistema de negocios en la región.

“¿El horno está para bollos?” preguntó el maestro de ceremonias, Ignacio Martirené como puntapié de una charla entre los dos empresarios y amigos. Fogel, cofundador de dLocal, tomó la posta y opinó que en el mundo de la inteligencia artificial (IA)-el tema del momento- “el horno está hirviendo” y parece haber una competencia “para ver quién gasta más”. Consultado por Jodal, creador de Genexus, sobre si le hacía acordar a la época de las puntocom en los años 2000 cuando los inversores apostaban especulativamente por todo lo que tuviera internet elevando el valor de sus acciones, Fogel asintió. “En ese entonces se hacían páginas web para todo, ahora es con IA” .

El cofundador de dLocal delineó cómo ve el momento actual del capital de riesgo: “En el resto del mundo veo muy poco capital de riesgo viniendo a América Latina y los fondos están con una presión brutal por devolverle el dinero a los inversores. Hay muy poca avidez por invertir de parte de los fondos, lo cual no significa que no haya oportunidades interesantísimas”, reveló Sergio Fogel que, además de ser empresario, tiene fuerte actividad como inversor ángel.

En la misma línea, el creador de la tecnológica uruguaya Genexus apuntó que la gran oportunidad que tiene América Latina es lo que suele verse como su talón de Aquiles: la inestabilidad. “Tenemos una región súper inestable y, desde el punto de vista del software, eso nos obliga a ser mucho más flexibles y hoy todos quieren flexibilidad” , reflexionó Jodal y afirmó: “me tengo mucha fe de que seamos los primeros que le encontremos buenos usos a la IA”. Al respecto, Fogel recalcó que el hecho de que la tecnología se democratice y borre las fronteras permite que los problemas se puedan resolver a nivel global. “El que pega primero es el que va a tener la ventaja”, apuntó el fundador de Genexus que fue adquirida por la argentina Globant.

Estados Unidos y China son los grandes polos de IA y, según la visión del cofundador de dLocal, Europa además de estar atrasado en esa carrera tiene su foco puesto en regular. “América Latina, que es mucho más relajada en reglamentación, tiene una ventaja importante”, argumentó Fogel y añadió a raíz de su experiencia con empresas en el viejo continente: “En Europa en este momento es muy difícil emprender, cumplir con todo son millones de dólares”.

Private_capital_forum_Jodal_fogel-13

Una nueva ola que las empresas no empezaron a surfear

En negocios, y especialmente en tecnología, el momento actual es definido por Jodal como un valle: “estamos en ese momento en el que termina una ola y nace una nueva”. La ola que se terminó es la de la transformación digital, las empresas ya llegaron a esa cresta, bajó la presión por el software y ahora la nueva ola que se forma es la de la transformación con IA. “¿Cómo la van a usar las organizaciones?”, se preguntó Jodal. La respuesta aún no la tiene porque desde su óptica “hay un gran delay” entre el uso doméstico de esta tecnología y el corporativo. “Todos la usan, pero en las organizaciones la adopción fue muchísimo más lenta”, dijo e insistió: “las empresas no lo están adoptando”. Fogel complementó: “lo hacen muchas veces de contrabando, los empleados la usan de callados en contra de la recomendación de la empresa” .

Private_capital_forum_Jodal_fogel-14

Nuevos riesgos y tendencias

“Los problemas nunca se solucionan, se cambian por problemas nuevos”, afirmó Nicolás Jodal parafraseando a su consultor de cabecera Ichak Adizes. Acto seguido, le preguntó a Sergio Fogel si podría haber fundado su compañía de pagos crossborder creada en 2016 20 años antes, en 1996. Fogel confirmó su premisa: “No, mis clientes no tenían ese problema antes”.

Con este punto de partida, los empresarios reflexionaron acerca de qué nuevos problemas creará la IA y cuál será la aplicación que generará más dinero. Fogel no tuvo pelos en la lengua al dar su posición: “La aplicación que mas plata va a hacer es el fraude porque es mucho más fácil hacer fraude con IA, ahora lo que hay que hacer es ser tan rápido como para evitar ese fraude”, sostuvo y repasó casos tristemente habituales como cuando los abuelos reciben llamados de familiares para que les transfieran dinero, “imaginate cuando realmente sea la voz de su nieto”. La clave está en usar la misma herramienta para adelantarse al delincuente.

¿Y qué pasa con el riesgo y las oportunidades de la inteligencia artificial en dLocal?

El cofundador compartió que la compañía se puso como meta que la IA haga el trabajo de 100 personas. Esto comprende a determinadas posiciones como asistentes de programación o el uso de chatbots para atención al cliente. Fogel aclaró que esto no es una medida para despedir trabajadores, sino para mejorar la productividad con la meta de acelerar su crecimiento.

“Es correr para que la máquina no me agarre”, dijo Jodal sobre la visión de la IA como reemplazo de trabajadores que suele encender alertas en la actualidad. Para él lo más importante es ver qué problemas habrá en torno a la IA y qué soluciones se pueden crear para resolverlos. “¿Cuál es el Uber de la era del IA?”, se preguntó Fogel sobre aquello que aún no nos imaginamos que pueda venir.

Private_capital_forum_Jodal_fogel-7

Sus claves para que Uruguay escale

Consultados por el público sobre qué puede hacer Uruguay para potenciar su crecimiento, los empresarios deslizaron algunas pistas. Para Fogel, es fundamental que Uruguay mantenga una línea constante durante los próximos 40 años. “Eso vale cada vez más, estamos en un mundo donde te cambian las reglas violentamente”, dijo y se refirió lateralmente sin mencionarlo al Impuesto Mínimo Global, el cambio tributario contenido en el Presupuesto dirigido a las multinacionales que facturan más de US$ 750 millones anuales. “Soy consciente que el Ministerio de Economía y Finanzas está enfocado en despejar las dudas y eso es súper importante”, destacó. Por su parte, Jodal respondió: “Me gustaría tener un país donde podamos experimentar tomando riesgos”. Finalmente ambos reconocieron el compromiso de larga data de los gobiernos uruguayos con el desarrollo del sector tecnológico.

El problema que Nicolás Jodal y Luis Lacalle Pou resolvieron con IA

Poco después de culminar su mandato el expresidente Luis Lacalle Pou anunció su integración al Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). En ese marco dirigió un Programa de Alta Dirección para la Gestión Pública. Nicolás Jodal era uno de los profesores de la plantilla de este curso que estaba ideado para un grupo de 30 personas. “A las dos o tres semanas me llamó (Lacalle Pou) para decirme que se presentaron 1.700 personas”. La forma de selección no pudo otra que por medio de la inteligencia artificial. “Se les pedía un ensayo de 20 páginas que escribieron con IA y una IA leyó sus ensayos”, dijo Jodal y entre risas concluyó:” Al final había 30 flacos que me pareció que estaban bien”.